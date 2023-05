Cagliari-Palermo, sassi e fumogeni contro il bus dei tifosi rosanero

Un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l’arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio di Cagliari, dove alle 14 è in programma il «derby delle Isole“ per il campionato di serie B.

Il pullman che trasportava il gruppo di tifosi ospiti è stato raggiunto e danneggiato dal lancio di pietre. Tutto è avvenuto all’improvviso, un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Un gruppo di ultras del Cagliari ha atteso l’arrivo dei supporter siciliani, per poi lanciare pietre e fumogeni, poi sono fuggiti.

Nessuno è rimasto ferito. I tifosi del Palermo sono regolarmente entrati alla Domus, dove hanno subito intonato cori contro il Cagliari.

Su quanto accaduto all’esterno della Unipol Domus indaga la Digos della Questura di Cagliari.

Gli agenti presenti sul posto hanno scortato il pullman dei tifosi del Palermo sino a dentro lo stadio. Una volta scesi, gli ultras ospiti hanno scatenato la loro rabbia brandendo le aste delle bandiere e colpendo anche lo stesso pullman, come dimostrano delle immagini trasmesse dal Tgr della Rai Sardegna, ma non c’è stato contatto fra le tifoserie, precisano dalla Questura di Cagliari.

