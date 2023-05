Cagliari-Palermo 2-1, la diretta: esce Gomes ed entra Damiani

38' Cambia anche Ranieri: fuori Mancosu, al suo posto Lella.

37' Cambio nel Palermo: esce Gomes ed entra Damiani.

36' Azione prolungata del Palermo, che non trova però il varco giusto.

35' Calcio di punizione per il Palermo, Soleri steso giù. Ci provano i rosanero.

30' Doppio cambio nel Cagliari: fuori Nandez per Rog e Deiola per Kourfalidis.

30' Vido calcia altissimo col sinistro

28' Si salva il Palermo, doppia conclusione del Cagliari: prima con Lapadulala (murata) e poi con Deiola, la palla arriva docile a Pigliacelli.

26' Triplo cambio nel Palermo: fuori Verre, Sala e Mateju e dentro Valente, Vido e Aurelio.

25' Cross per Lapadula, bravo Mateju ad allontanare di testa.

22' Doppio cambio nel Cagliari: escono Dossena e Zappa, ed entrano Obert e Di Pardo.

20' Gomes a giro col destro, pallone alto

18' Gol di Lapadula, la ribalta il Cagliari. Rasoiata col sinistro e pallone a fin di palo. 2-1 per i sardi.

16' Cicca il pallone Verre dai 25 metri, ha reagito bene il Palermo dopo l'espulsione di Marconi.

13' Cambio forzato per il Palermo: esce Tutino ed entra Bettella. Fuori un attaccante per un difensore.

12' Goldaniga di testa: Para Pigliacelli e mette di nuovo in angolo.

11' Calcio d'angolo per il Cagliari. A testa bassa la squadra di casa adesso a caccia del vantaggio.

10' Secondo giallo: espulso Marconi, in 10 il Palermo. Fallo su Lapadula, non ha avuto dubbi Valeri.

8' Verre dalla distanza: sinistro alto. Pericoloso il Palermo.

7' Ammonito Marconi per un fallo a centrocampo

4' Ammonito Dossena per fallo su Tutino. Seconda ammonizione tra le fila del Cagliari.

3' Verre calcia debolmente, si distende Radunovic e blocca in due tempi.

2' Possesso Palermo in questo inizio di secondo tempo, schierato il Cagliari. 1-1 all'Unipol Domus.

Inizia il secondo tempo

47' Termina il primo tempo, 1-1 tra Cagliari e Palermo.

47' Mancosu calcia col sinistro, palla fuori. Azione prolungata del Cagliari con il Palermo basso a difenere l'1-1 prima della fine del primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

45' Calcio di punizione per il Palermo: fallo di Pavoletti su Gomes.

42' Cartellino giallo per Mateju.

40' A un passo dal 2-1 il Cagliari: Deiola colpisce di testa e sfiora il palo alla sinistra di Pigliacelli.

38' Cross di Azzi per Lapadula: ci mette una pezza Sala che chiude in angolo.

36' Nedelcearu a due passi dalla porta: fallo in attacco dell'ex rumeno. Meglio il Palermo in questo primo tempo. Punteggio sull'1-1.

35' Tutino calcia forte verso la porta: la tocca Radunovic sul primo palo. Si prepara al settimo calcio d'angolo il Palermo.

33' Tutino da calcio d'angolo serve Sala che la mette in mezzo: nessuno riesce a toccare verso la porta. Sarà ancora tiro dalla bandierina.

30' Esce Pigliacelli coi piedi e salva il Palermo. Palleggia il Cagliari, che torna minaccioso. 1-1 il risultato all'Unipol Domus.

26' Ancora vivo il Palermo: Gomes segue la traccia per Buttaro che mette in mezzo: non ci arriva Soleri per questioni di centimetri

25' Pareggia il Cagliari: Deiola dal dischetto fa 1-1 su cross du Nandez. Rigore in movimento e Pigliacelli spiazzato.

24' Gioca bene il Palermo: Tutino in mezzo, ci arriva Soleri che mette però fuori. Adesso domina la squadra di Corini.

22' Cross di Gomes e rovesciata di Soleri: pallone alto, chiede il calcio d'angolo l'attaccante romano e lo ottiene.

20' Cartellino giallo per Zappa: fallo su Sala e calcio di punizione per i rosanero.

18' Prova la reazione il Cagliari, si difende bene il Palermo.

17' La sblocca il Palermo: gol di Segre sugli sviluppi di calcio d'angolo. Marconi svetta e il centrocampista piemontese la insacca alle spalle di Radunovic.

16' Di testa Soleri, palla fuori di poco ma c'è stata una deviazione: sarà ancora calcio d'angolo.

15' Buttaro in mezza rovesciata in mezzo! Cross deviato ma resta in zona d'attacco il Palermo.

14' Calcio d'angolo per il Palermo: si riaffaccia dalle parti di Radunovic

10' Occasione clamorosa per il Cagliari: Pavoletti si gira e calcia dentro l'area ma trova l'opposizione di Pigliacelli. Nell'azione successiva ci ha provato anche Azzi con una conclusione dalla lunga distanza che termina però larga. Si resta sullo 0-0 ma trema il Palermo.

9' Tutino fa salire la squadra e guadagna un buon calcio di punizione. Possesso Palermo.

7' Alza il baricentro la squadra di casa. Sotto palla il Palermo, che prova a ripartire. Delineato il piano tattico della partita.

6' Sinistro di Lapadula centrale, para Pigliacelli

4' Si lotta in mezzo al campo, calcio di punizione per il Cagliari.

2' Colpo di testa di Mancosu troppo debole, para senza problemi Pigliacelli. Si iscrive anche il Cagliari al match che aveva recuperato palla su un errore in disimpegno degli ospiti.

1' Subito calcio d'angolo per il Palermo, partita bene la squadra di Corini.

Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Cagliari-Palermo, valevole per la 37a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.

CAGLIARI (3-4-1-2): 1 Radunovic; 14 Deiola, 3 Goldaniga, 4 Dossena; 28 Zappa, 8 Nandez, 29 Makoumbou, 37 Azzi; 5 Mancosu; 30 Pavoletti (cap.), 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Lolic, 18 Aresti, 6 Rog, 10 Viola, 19 Millico, 23 Lella, 27 Barreca, 33 Obert, 39 Kourfalidis, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi (cap.); 25 Buttaro, 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 3 Sala; 27 Soleri, 7 Tutino.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 14 Broh, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 48 Bettella.

Allenatore: Corini.

