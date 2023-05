La volata per i play-off a due giornate dalla fine: sei squadre in corsa, la situazione del Palermo

Un campionato equilibrato e avvincente fino all'ultimo quello che si sta disputando quest'anno in B. Pochi i verdetti fin qui decisi, su tutti le promozioni dirette in A di Frosinone e Genoa che hanno disputato un gran campionato, dimostrandosi una spanna sopra a tutti.

A due partite dalla fine, Bari, Sudtirol e Cagliari sono già approdate matematicamente ai playoff. Tra le formazioni che lottano per disputare i playoff c'è naturalmente il Palermo, che ha giocato un campionato fatto di alti e bassi, con diverse gare steccate che avrebbero garantito un piazzamento migliore in classifica.

I rosa, invece, hanno inseguito per tutta la stagione la zona playoff. Il successo contro la Spal, dopo 12 turni senza i tre punti, gli ha consentito di raggiungere il settimo posto. Ma non c'è tempo per rammaricarsi. Sabato prossimo la squadra allenata da Corini ha un impegno importante, il primo degli ultimi due turni stagionali. Due gare, 180 minuti, che decideranno il campionato del Palermo.

La prima si giocherà a Cagliari, l'ultima invece al Barbera contro il Brescia. Sei punti blinderebbero la settima posizione e potrebbero garantire una posizione migliore dell’attuale che avvanteggerebbe i rosa negli spareggi.

A due turni dalla fine però il Palermo, che è a 48 punti, deve fare i conti anche con il calendario delle sue inseguitrici: Pisa, Venezia e Ascoli a 46 punti ma anche Reggina e Modena a 45.

Questo il calendario delle dirette concorrenti a due turni dalla conclusione (in maiuscolo le gare fuori casa):

Palermo(48) – CAGLIARI e Brescia

Pisa(46) - BRESCIA e Spal

Venezia(46) – Perugia e PARMA

Ascoli(46 ) - Cosenza e REGGINA

Reggina(45) – BARI e Ascoli

Modena(45) - BENEVENTO e Sudtirol

Nel 37esimo turno il Pisa non avrà vita facile a Brescia contro una squadra decisa a guadagnarsi la salvezza senza passare dallo spareggio.

Il Venezia riceve in casa, in un match che può sembrare semplice, un Perugia in caduta libera. Ma nell’ultimo turno i lagunari faranno visita al Parma e non sarà trasferta semplice.

Sempre sulla carta impegno abbordabile anche per l’Ascoli che ospita il Cosenza, impelagato in zona retrocessione. I calabresi però all’ultima di campionato saranno impegnati nel derby regionale con la Reggina, notoriamente agguerrito.

E anche la squadra di Inzaghi, sabato prossimo, è attesa da un impegno complicato visto che andrà a far visita al Bari.

Il Modena, alla 37esima, va a Benevento, dove troverà una squadra contestatissima e con un piede e mezzo in C; la squadra di Tesser chiude la stagione in casa con l’imprevedibile Sudtirol che vorrà respingere l’eventuale assalto del Cagliari (o anche del Parma se stasera vince) al quarto posto.

Stasera si concluderà intanto la 36esima giornata con l'ultima sfida in programma. Parma e Brescia si scontreranno questa sera alle 20.30 al Tardini. Una gara non facile per i ducali che incrociano un Brescia (avversario dei rosanero nell’ultima di campionato) in grande ripresa e fra le più in forma di questo finale di stagione con 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4 gare.

