Verso Cagliari-Palermo, i sardi con Ranieri non hanno mai perso in casa

Il Cagliari, prossimo avversario del Palermo, recupera Rog per la partita di sabato alle 14. Il centrocampista croato ex Napoli ha scontato la squalifica e dopo aver saltato la trasferta di Perugia è pronto a tornare a disposizione. Ranieri, allenatore dei rossoblù, potrà dunque fare affidamento sui muscoli del 27enne.

Mentre Pavoletti, rimasto a guardare dalla panchina la goleada dei suoi compagni (il Cagliari ha vinto 5-0 al Curi di Perugia), si candida ad una maglia da titolare contro i rosanero. Al fianco del “mattatore” Gianluca Lapadula, a quota 19 reti in stagione dopo la doppietta rifilata agli umbri. In dubbio invece Falco, che a Parma aveva preso una brutta botta al ginocchio dopo un contrasto di gioco ed è rimasto fuori contro Ternana e Perugia.

Da valutare anche le condizioni di Nandez, uscito malconcio dopo 20 minuti di gioco nell’ultima trasferta contro la squadra di Castori. Poi nessun dubbio per Claudio Ranieri, allenatore che ha saputo riportare sarenità ad un ambiente sfiduciato. Ufficializzato il 23 dicembre al posto dell’esonerato Liverani (ex Palermo), ha dato da subito un’impronta netta alla squadra. Esordio il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, contro il Cosenza. E prima vittoria in casa col risultato di 2-0.

Ha preso una squadra allo sbando all’11esimo posto e l’ha portata al quinto con la possibilità di agganciare il Südtirol in quarta posizione. Otto vittorie, 7 pareggi e due sole sconfitte per il Cagliari da quando Ranieri siede sulla panchina. Cioè dalla 19esima giornata a oggi. I due ko sono arrivati entrambi fuori casa contro Modena e Parma. Trentuno punti conquistati in 18 partite, 6 in più di Liverani che ne aveva fatti 25 ma con una gara in meno.

Per ben tre volte il Cagliari di Ranieri ha inoltre vinto segnando 4 o più reti in una sola gara. È successo in casa contro l’Ascoli (4-1, 29esima giornata), contro la Reggina (0-4, 30esima giornata) e a Perugia (0-5, 36esima giornata). Con l’era Liverani, Ranieri condivide soltanto il numero di pareggi, che sono stati sette anche nel girone d’andata. Per il resto tutto è cambiato. E con la vittoria roboante, per 0-5, contro il Perugia, Lapadula e compagni sono certi di partecipare ai playoff. Contro il Palermo sarà caccia al quarto posto in classifica

