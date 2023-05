Il tifoso rosa superstite della strage di Samarate arriva a Como: l'abbraccio con Brunori e Corini

Un sogno che si avvera. Nicolò Maja, il ragazzo lombardo sopravvissuto alla strage di Samarate del 2022 e tifoso del Palermo, oggi corona il suo sogno di incontrare la squadra rosanero ed assistere a una partita. Un anno fa, nella notte fra il 3 e il 4 maggio a Samarate, nel Varese, il padre di Nicolò, Alessandro, uccise la moglie e la figlia di 16 anni. Nicolò fu l'unico a salvarsi dalla furia omicida del padre anche se rimase gravemente ferito e restò in coma per un mese. Adesso nella casa dei nonni materni, cerca di riprendere in mano la sua vita.

Nicolò, tifosissimo rosanero pur non avendo mai vissuto nel capoluogo siciliano, è stato accolto questa mattina nel ritiro prepartita del Palermo, che alle 12,30 sarà impegnato contro i lariani allo stadio Sinigaglia, dal capitano del club Matteo Brunori e dall’allenatore Eugenio Corini.

Brunori ha donato una maglia rosanero numero 9 con la scritta Nicolò sulle spalle e una lunga dedica. «Sei contento di venire allo stadio?» ha chiesto Brunori al ragazzo. «Contentissimo» ha risposto Maja. Corini lo ha accolto con calore informandosi anche sulle sue condizioni di salute. «Finalmente ce l’abbiamo fatta a farti venire da noi - ha detto l’allenatore del Palermo rivolto a Nicolò -. So che è dall’anno scorso che volevi incontrarci, ce l’abbiamo fatta finalmente. Stai meglio e siamo felici di vederti stare bene».

Più tardi Nicolò Maja sarà sugli spalti dello stadio Sinigaglia di Como per assistere alla partita del campionato di serie B fra i padroni di casa del Como e il Palermo. I miglioramenti clinici hanno infatti reso possibile l’iniziativa, anche se i suoi spostamenti avvengono su una sedia a rotelle. Ad accompagnarlo, i nonni materni e gli zii.

