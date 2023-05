Una lunga stretta di mano tra Nicolò Maja e il presidente Mirri: così si torna a sperare insieme

È stato accolto da Corini e da Brunori, per poi essere condotto con la sua sedia a rotelle, a bordo campo, per scambiare qualche parola con il presidente Dario Mirri. Il sogno di Nicolò Maja, il ragazzo lombardo sopravvissuto alla strage di Samarate del 2022 e tifoso del Palermo, oggi si è avverato. E non solo sta assistendo a una partita della sua squadra del cuore dal vivo, ma ha ricevuto un caloroso benvenuto da tutto il team rosanero. A Nicolò è stata regalata una maglia numero 9, con il suo nome.

Tra Mirri e Nicolò una lunga, lunghissima stretta di mano. Il presidente ha accolto il giovane, che si è presentato rigorosamente in tuta rosanero, con un sorriso, con parole di incoraggiamento e speranza, donando anche il gagliardetto della squadra. Immancabili autografi e foto ricordo.

