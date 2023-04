Como-Palermo: tutto esaurito allo stadio, ecco come seguire la partita in tv e streaming

Tutto esaurito allo stadio Sinigaglia dove domani, primo maggio, alle 12,30, Como e Palermo si affronteranno per la 35esima giornata del campionato di serie B. Sfida sentita come dimostra la vendita di tutti i biglietti, compresi quelli del settore ospiti in cui prenderanno posto circa 500 tifosi palermitani.

Il Como cercherà il successo per sognare i playoff e blindare la salvezza, i rosanero per sperare ancora nella qualificazione agli spareggi promozione, distanti due punti. A quota 44 la squadra di Corini, a 46 ci sono Pisa e Reggina, appaiate al settimo e all’ottavo posto.

Ma dove sarà possibile guardare il match, per chi non potrà andare allo stadio? L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz live. Su Sky sport (canale 251), oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari.

Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view. Spazio anche alla diretta testuale sul sito Gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi in questo caso alle 12. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match.

