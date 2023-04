Palermo, un saluto speciale per squadra in partenza: per Como c’è anche Valente

«Siamo il Palermo, e per questo noi cantiamo siamo il Palermo…». Il coro che si sente spesso allo stadio Renzo Barbera, cantato dalla curva nord, oggi è stato evocato da un piccolo tifoso rosanero che si è esibito in un accorato incoraggiamento rivolgendosi ai giocatori in partenza verso Como. A squarciagola, sulle note di Free From Desire, il piccolo si è anche fatto riprendere dai canali ufficiali del club di viale del Fante, per poi concludere con un «forza Palermo, metteteci il cuore».

Il tempo di una foto con il bambino e con i pochi tifosi presenti nel piazzale e poi tutti sul bus, pronti alla partenza verso la città lombarda. Saranno in 23 a recarsi a Como, compreso Valente che come annunciato ieri in conferenza stampa ha recuperato dalla contusione al ginocchio. In dubbio comunque la sua presenza dal primo minuto e già Corini studia le soluzioni alternative. Potrebbe giocare Segre a destra, come ha già fatto. Ma Segre serve anche da mezzala, data l'indisponibilità di Saric. Si fa avanti allora l'ipotesi Buttaro.

Ecco di seguito l’elenco dei 23 convocati scelti da Corini: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 30 Valente, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

© Riproduzione riservata