Palermo, lesione muscolare per Saric: stop di due settimane

Corini dovrà fare a meno di Dario Saric almeno per le prossime due partite. Il centrocampista del Palermo ed ex Ascoli era uscito nel corso dell’intervallo nel match di domenica contro il Benevento.

Le indagini strumentali a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, si legge sul sito ufficiale dei rosanero. La buona notizia per il bosniaco è che non ci sono lesioni ossee.

Saric ha già iniziato la riabilitazione, ma non ci sarà certamente per le prossime due partite. Per Stulac , invece, lavoro tra campo e palestra. L’ex Empoli potrebbe essere a disposizione per le ultime due gare di campionato. Buone notizie per Giuseppe Aurelio che ha iniziato la riatletizzazione dopo l’infortunio (lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra) che gli ha impedito di essere a disposizione contro Venezia e Benevento. A Como, Corini potrà contare comunque su un Sala ritrovato e migliore in campo nella sfida casalinga con i campani, terminata 1-1 con rete proprio del terzino sinistro ex Crotone.

In questo clima l’allenatore bresciano sta preparando il match di lunedì contro il Como, valevole per la 35esima giornata del campionato di serie B. La squadra ha svolto lavoro di attivazione e mobilità intermittente, possesso palla ed una partita a tema.

