Palermo, addio alla mamma di Totó Schillaci: «Le mie vittorie sono anche le tue»

Grave perdita per l'ex calciatore palermitano Totó Schillaci, indimenticato campione delle notti magiche del 1990. La sua mamma, Giovanna, si è spenta a 76 anni. A darne il triste annuncio è l'ex bomber che affida ai social il suo dolore:

"Fai buon viaggio mamma. Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie - scrive Schillaci -. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue. Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie, ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi".

Indimenticabili gli anni ‘90, gli anni d’oro di Totò e della sua famiglia, quando ad ogni partita dell’Italia ai mondiali e ad ogni rete di Totò, i palermitani festeggiavano sotto casa di mamma Giovanna e del marito Mimmo al Cep.

Tanti i messaggi di condoglianze per l’ex calciatore, dagli amici ma anche da tanti palermitani che non lo hanno conosciuto personalmente ma hanno sognato con lui quando indossava la maglia azzurra della nazionale.

“Carissimo totogoal90 – scrive Antonio Ruoppolo – ti sono fraternamente vicino con le preghiere per la scomparsa della tua adorata mamma”.

E Marco Chinicò, insieme a tantissimi altri, lo abbraccia chiamandolo ancora “indimenticabile campione delle notti magiche”.

Un grande abbraccio virtuale che non lenirà il dolore ma che dimostra la stima verso l'uomo e il campione. Un piccolo conforto in questo brutto e difficile momento della sua vita.

