Palermo, addio all'urbanista Pippo Gangemi: fu tra i progettisti del recupero del castello della Zisa

"Devo purtroppo darvi una notizia triste: Pippo Gangemi ci ha lasciato". A dare la notizia della morte del noto urbanista è il presidente del Consiglio dell’ordine degli architetti di Palermo Iano Monaco.

Gangemi, 77 anni, è stato un acuto ed esperto urbanista che ha insegnato a lungo nella facoltà di Architettura dell'università di Palermo. Ma quella del docente non è stata la sua unica attività. Il professionista nel corso della sua carriera ha redatto piani regolatori per diverse città e paesi siciliani. Si è inoltre occupato insieme ad altri colleghi del progetto che ha visto rinascere il castello della Zisa che per molto tempo era stato abbandonato all'incuria e al degrado.

Oltre a far parte per tanti anni del Consiglio nazionale degli architetti è stato anche assessore all’Urbanistica a Sciacca sia col sindaco Ignazio Cucchiara che con Mario Turturici.

"Ha contribuito allo sviluppo della scienza urbanistica siciliana - scrive Iano Monaco su facebook - . Oltre alle non comuni capacità scientifiche, professionali, didattiche ricordiamo la sua sottile ironia con cui condiva dottrina ed eloquio. Ciao, carissimo Pippo, ci ricorderemo di te".

"Un altro collega della generazione eroica dell'urbanistica siciliana - scrive il collega Fausto Carmelo Nigrelli - se ne è andato. Buona strada Pippo Gangemi".

Pippo Gangemi si è spento all'età di 77 anni ieri in tarda serata all'ospedale Villa Sofia dove era ricoverato da giorni. I funerali dell'illustre professionista si terranno martedì 2 maggio alle 9 presso la parrocchia San Luigi Gonzaga di via Ugdulena a Palermo.

© Riproduzione riservata