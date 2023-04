Montelepre, addio a Filippo Terranova: è stato preside in diverse scuole della provincia

La comunità di Montelepre e il mondo della scuola della provincia di Palermo piangono la morte di un ex dirigente scolastico molto amato e rispettato. È morto a 67 anni il professore Filippo Terranova, da qualche anno in pensione. A darne notizia è la presidenza dell'Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Montelepre:

«Purtroppo la nostra comunità scolastica e cittadina deve registrare un altro grave lutto e piangere la scomparsa di un uomo, di un dirigente scolastico, di un cittadino di Montelepre, che tanto ha dato alla comunità tutta ed alla scuola di Montelepre. In pensione da pochissimi anni - scrive la scuola - aveva prestato servizio come dirigente scolastico in diverse scuole del territorio come Villagrazia di Carini, San Giuseppe Jato e San Cipirello per completare la sua brillante carriera come preside prima della direzione didattica "Giovanni XXIII" di Montelepre e, successivamente, del nuovo costituitosi Istituto comprensivo "Alessandro Manzoni", facendosi sempre e dovunque apprezzare per le sue doti umani e professionali».

Tanto il cordoglio sui social per la morte dell'ex preside: «Personalmente perdo non soltanto un collega, ma un amico con cui ho condiviso numerosi momenti professionali, di studio, e di svago - scrive il preside del Manzoni. Il personale docente ed Ata, gli alunni e le loro famiglie, la presidente del consiglio d'istituto e i consiglieri, si stringono al lutto della famiglia per la grave perdita»

Maria Rita Todaro, collega di San Cipirello, lo ricorda così: «Ho collaborato con il preside Terranova, in qualità di secondo collaboratore del dirigente, negli anni scolastici nei quali è stato dirigente presso il nostro istituto comprensivo di San Cipirello e sono onorata di aver fatto parte del suo staff di lavoro. Di lui ho potuto apprezzare non solo la professionalità ma anche lo spessore umano. Porgo alla famiglia le condoglianze a nome di tutto il personale docente e non docente del nostro istituto».

I funerali del professore Filippo Terranova si svolgeranno questo pomeriggio (20 aprile) alle 17 presso la chiesa madre di Montelepre.

