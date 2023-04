Una sfida da "dentro o fuori" per il Palermo a Venezia: ecco come seguire il match

Tutto pronto per la sfida tra Venezia e Palermo. Cresce l’attesa per un match importante per entrambe le squadre. I veneti vogliono staccarsi dal treno dei playout mentre i rosanero vogliono mantenere viva le speranze per i playoff. Per la squadra di Corini una sfida da dentro o fuori in ottica spareggi promozione.

Vanoli e i suoi ragazzi potranno contare sul loro pubblico, chiamato a gran voce in questa settimana sugli spalti del Penzo. Poca affluenza, invece, nel settore ospiti dedicato ai palermitani. Le limitazioni imposte dal club arancioneroverde (solo chi possiede la fidelizzazione al club rosanero poteva entrare nel settore ospiti) e gli ultimi risultati della squadra, non hanno certamente aiutato.

Sarà dunque una delle trasferte con il minor numero di seguaci palermitani. Ma per chi non potrà andare allo stadio, dove sarà possibile seguire il match in programma oggi alle ore 14? Come al solito, ci sarà una vasta copertura televisiva. Il match fra Venezia e Palermo sarà trasmesso su Dazn, Sky, Now tv e Helbiz Live. Con l’abbonamento a Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match dei rosanero avendo anche la possibilità di scaricare l’app di Dazn e vedere la gara in streaming su cellulari, pc o tablet. Con Sky sarà possibile guardare la gara in streaming su Sky Go. Disponibile anche Now Tv, sempre su cellulari, tablet e anche pc. Infine possibilità di acquistare il match anche su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusività): con l’app scaricabile su cellulari, tablet o pc sarà possibile assistere alla gara.

Spazio anche alla diretta testuale sul sito gds.it e agli aggiornamenti nel corso di Tgs Studio Stadio. La trasmissione, in onda su Telegiornale di Sicilia, canale 12 del digitale terrestre, avrà inizio mezzora prima dell'avvio del match, quindi alle 13.30. Dopo la conclusione della partita, si andrà avanti ancora un po’ con i commenti e le analisi del match. Il pre-partita, invece, sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dallo stadio Penzo, con il riscaldamento dei giocatori e i tifosi che man mano riempiranno gli spalti dell’impianto di Venezia.

