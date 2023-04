Venezia-Palermo, Corini: "Dobbiamo pensare ai playoff ma con leggerezza"

“Sto cercando di capire quali sono le soluzioni giuste di gara in gara. Di Mariano farà fatica a rientrare in questo campionato perché si dovrà operare. Continuerò a spingere il sogno fino all’ultimo”. Si presenta carico Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in sala stampa alla vigilia del match contro il Venezia, dando però anche una cattiva notizia sul suo numero 10.

Sabato, forse, ultima spiaggia per i rosanero in ottica playoff: “Lo dobbiamo vivere con leggerezza – ha ammesso l’allenatore – il nostro obiettivo è vincere più partite possibili da qui alla fine. Abbiamo rispetto dell’avversario, non c’è il rischio di sottovalutare qualcuno a questo punto della stagione”.

Corini è ottimista in vista dell’impegno contro i veneti: “La squadra arriva bene a questa gara col Venezia, abbiamo rispetto dell’avversario. Aver perso Di Mariano ci ha tolto qualcosa per tenere alto il livello in quel ruolo, per questo ho dovuto fare delle scelte alternative. Col Cosenza abbiamo creato i presupposti per poterla vincere, poi il risultato condiziona sempre le valutazioni. Il campionato è equilibrato e può succedere di tutto, dobbiamo completare al meglio questa stagione con quell’obiettivo/sogno, ci sono tutte le possibilità”. L’allenatore bresciano ricorda la gara d’andata: “Fummo penalizzati e non meritavamo di perdere, loro stanno bene in campo e sono molto equilibrati”. Sul ruolo atipico di Segre, schierato sulla destra a tutta fascia, ha poi ammesso: “Lo vedo bene lì, dobbiamo trovare un’alternativa valida al posto di Di Mariano e Valente, che ha bisogno di rifiatare ogni tanto”. Il Palermo segna poco coi centrocampisti. Corini su questo punto ha espresso la volontà di voler migliorare la squadra: “Stiamo lavorando molto sotto questo aspetto, in queste ultime 6 gare dobbiamo trovare i gol non solo dagli attaccanti”. Poi ha concluso: “Delle volte dobbiamo forzare qualche giocata, essere immediati nel passaggio, serve migliorare”.

Corini porta con sé 24 giocatori per la delicata trasferta di Venezia. Assenti ci sono soltanto Lancini e Di Mariano, che come detto sarà operato e non rientrerà in questo campionato (forse, in vista di eventuali playoff). Ecco di seguito la lista completa dei convocati: 1 Grotta, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 12 Massolo, 14 Broh, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 19 Vido, 21 Damiani, 22 Pigliacelli , 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente. 31 Aurelio. 37 Mateju, 48 Bettella.

© Riproduzione riservata