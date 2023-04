Venezia-Palermo 1-1: la diretta. Pohjanpalo calcia dentro l'area di rigore ma trova Pigliacelli

46' Sinistro di Tessmann centrale: blocca facile Pigliacelli.

45' Due minuti di recupero.

42' Occasione monumentale per il Venezia: Pohjanpalo calcia dentro l'area di rigore e trova l'opposizione di Pigliacelli. Si resta sull'1-1.

41' Segna Johnsen ma la posizione è irregolare, lo conferma anche il check del Var.

39' Piazzato di Saric dentro l'area di rigore: conclusione deviata, para facile Joronen.

35' Con la rovesciata Soleri colpisce Carboni in pieno volto: cartellino giallo per l'attaccante scuola Roma e calcio di punizione per il Venezia.

32' Fase di stallo del match, fa la partita il Palermo senza però pungere al momento.

27' Entrambe le squadre si stanno dando da fare in fase offensiva: partita aperta al Penzo.

24' Pericoloso il Venezia: Milanese vince il contrasto fisico con Marconi e mette in mezzo trovando l'opposizione decisiva di Nedelcearu.

22' Occasione Palermo: di testa Marconi su cross di Gomes, para Joronen e altro tiro dalla bandierina.

20' Disastro di Pigliacelli con i piedi: rinvio che colpisce Gomes e palla che finisce sui piedi di Johnsen che scavalca il portiere del Palermo con un pallonetto. 1-1 al Penzo

18' Fallo in attacco del Venezia che aveva comunque calciato verso la porta con Johnsen.

17' Calcio di punizione per il Venezia dai 35 metri.

14' Che occasione per il Palermo: Soleri a tu per tu con Joronen calcia addosso al portiere avversario. Era ripartita benissimo la squadra di Corini, che con tre tocchi era arrivata in porta. Sempre fondamentale il lavoro di Verre in mezzo ai due attaccanti.

12' Bel lancio di Ceppitelli per Zampano, stop del numero 7 che viene però recuperato dalla diagonale di Valente. Bravo poi Pigliacelli ad uscire sul tentativo caparbio dell'ex Pescara. Si resta sullo 0-1.

9' Occasione in contropiede per il Palermo: Verre parte palla al piede e imbuca per Soleri che per poco non è riuscito ad agganciare il pallone.

8' Destro alto di Valente su calcio di punizione: è partito bene il Palermo al Penzo. 0-1 il risultato.

6' Gol buono: vantaggio confermato, gol numero 15 per l'attaccante numero 9. Grande assist di Verre per l'ex Juventus che non sbaglia e fa passare la palla sotto le gambe di Joronen.

5' Vantaggio per il Palermo, rete però annullata. Aveva segnato Brunori a tu per tu con Joronen. C'è un check in corso.

4' Sbaglia il suggerimento per Brunori il numero 8 del Palermo, Gomes. 0-0 al Penzo di Venezia.

1' Primo brivido per il Palermo: Pohjanpalo in scivolata anticipa un distratto Marconi. Pallone fuori di poco, ma c'era una posizione di fuorigioco.

Inizia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Venezia-Palermo, valevole per la 33a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.

VENEZIA (3-5-2): 66 Joronen; 30 Svoboda, 23 Ceppitelli (cap.), 44 Carboni; 27 Candela, 8 Tessmann, 62 Milanese, 77 Ellertsson, 7 Zampano; 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Bertinato, 24 Neri, 6 Busio, 11 Novakovich, 13 Modolo, 19 Ciervo, 21 Tcherichev, 25 Pierini, 33 Sverko, 38 Andersen, 55 Hristov, 77 Ellertsson, 81 Peixoto.

Allenatore: Vanoli.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi; 30 Valente, 28 Saric, 5 Gomes, 26 Verre, 31 Aurelio; 9 Brunori (cap.), 27 Soleri.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 48 Bettella.

Allenatore: Corini.

© Riproduzione riservata