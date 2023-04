Palermo-Cosenza 0-0, la diretta: cartellino giallo per Marconi, punito il fallo su Nasti

26' Ancora Meroni pericoloso: di testa su assist di Calò, la conclusione finisce larga.

25' Cartellino giallo per Marconi: fallo brutto sul numero 20 del Cosenza, Nasti.

23' Parata straordinaria di Pigliacelli: sul colpo di testa di Meroni il numero 22 rosanero si è disteso alla sua sinistra salvando il risultato.

21' Buon momento per il Cosenza: calcio d'angolo per i rossoblù.

19' Ammonito Brescianini, che ferma fallosamente una ripartenza di Segre. Salterà il Cittadella il centrocampista del Cosenza. Primo giallo del match.

18' Occasione per il Cosenza: Calò in mezzo per Finotto, ci mette una pezza di testa Nedelcearu.

17' Si fa vedere in avanti il Cosenza: calcio di punizione per i calabresi per fallo si Mateju su Brescianini.

13' Calcio d'angolo per il Palermo: predominio rosanero ma nessuna vera occasione da gol per il momento. 0-0 il parziale al Renzo Barbera.

9' C'è anche il Cosenza in campo: sinistro di Brescianini dai 18 metri, pallone altissimo. Primo squillo per la squadra di Viali.

7' Bella giocata di Brunori: doppio passo e cross del numero 9, tocca Segre sul secondo palo ma il tentativo viene deviato. L'aveva messa al centro dell'area di rigore il numero 8 rosanero.

4' Destro di Gomes dal limite dell'area: deviazione e calcio d'angolo. Preme la squadra di Corini in questi primi minuti. Cosenza schiacciato.

2' Alto di poco il destro di Verre su calcio di punizione. Il primo squillo è di marca rosanero.

1' Spizzata di Soleri per Brunori che si guadagna subito un calcio di punizione dai 25 metri. Parte forte il Palermo.

Comincia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cosenza, valevole per la 32a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30.

PALERMO: 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 15 Marconi, 18 Nedelcearu; 8 Segre, 5 Gomes, 26 Verre, 28 Saric, 31 Aurelio; 9 Brunori (C.), 27 Soleri,

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 3 Sala, 4 Orihuela, 7 Tutino, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 30 Valente, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

COSENZA: 1 Micai; 3 Rispoli, 15 Vaisanen, 13 Meroni, 27 Martino; 32 Marras, 4 Brescianini, 6 Calò, 34 Florenzi; 16 Finotto, 20 Nasti.

A disposizione: 77 Marson, 7 Kornvig, 10 D’Urso, 14 Salihamidzic, 19 Delic, 23 Venturi, 33 La Vardera, 38 Cimino, 40 Zilli, 48 Arioli, 67 Prestianni, 72 Cortinovis.

Allenatore: Viali.

