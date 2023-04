Pasquetta allo stadio, la spinta dei tifosi non conosce feste: «Il Palermo ha bisogno di noi»

Di giorno la scampagnata con tanto di carbonella e carne arrostita e la sera tutti a tifare Palermo allo Stadio Renzo Barbera. Non li ha fermati il tempo incerto e il freddo a cui nessuno era più abituato, non li ha fermati il giorno rosso sul calendario, i tanti tifosi rosanero con le pance piene e l'odore della griglia ancora addosso, si sono riversati sugli spalti dello stadio per la partita Palermo-Cosenza.

Molti hanno preferito non allontanarsi per rimanere in città perché "mai con in questo momento il Palermo ha bisogno del supporto di tutti per qualificarsi ai play off". Partita molto delicata infatti e tre punti di vittoria essenziali per continuare il sogno della serie A. Molti, in città in vacanza per le festività pasquali, non si sono fatti scappare l'occasione di vedere la partita allo stadio. Tra i tanti appassionati anche tifosi provenienti da Cefalù, Mazara del Vallo, Germania e Spagna.

© Riproduzione riservata