Stasera Palermo-Modena al Barbera: ecco come seguire la partita in tv e in streaming

I tifosi del Palermo risponderanno ancora una volta presente. Saranno più di 18.000 allo stadio Renzo Barbera per il match di questa sera (ore 20:30) contro il Modena di Tesser. Oltre 6.500 i tagliandi venduti, e ci sarà tempo fino alle 20:25 di oggi per acquistare il proprio biglietto. Aumenteranno ancora in queste poche ore che precedono lo scontro diretto per i playoff.

Corini contro Tesser, la nona forza del campionato contro la decima. Oggi la vittoria potrebbe valere di più in termini di classifica e autostima, quando mancano (compreso il match di stasera) 9 giornate al termine. Come detto, grande affluenza allo stadio, ma chi non potrà raggiungere il Renzo Barbera, dove potrà seguire la partita? Come al solito, la copertura televisiva sarà di alto livello. L’offerta prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live. Su Sky Sport nel canale dedicato, oppure in streaming su Sky Go o sull’App Now tv, tablet, pc e cellulari.

Dazn trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite app presente sulle smart tv o in streaming su tablet, pc e cellulari. Ovviamente ci saranno anche gli aggiornamenti sul sito gds.it con la diretta testuale e la trasmissione Tgs Studio Stadio.

Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view. Fischio d'inizio alle ore 20:30. Il Palermo non può sbagliare se vuole entrare nella griglia dei playoff e accorciare sulla quinta posizione, distante solo 4 punti (in attesa delle altre gare del weekend).

