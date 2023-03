Disavventura per i tifosi del Modena, rischiano di perdere la partita per uno sciopero

Disavventura nelle prime ore del mattino per alcuni tifosi gialloblù. Un gruppo di supporter del Modena questa mattina si è recato presso l’aeroporto di Bologna intorno alle 4.30 dove avrebbe dovuto raggiungere Palermo con il primo volo delle ore 6 per assistere all’anticipo di Serie B della 30esima giornata tra Palermo e Modena in programma alle ore 20.30 al Renzo Barbera. P

oi però un improvviso sciopero ha – si apprende dal portale di tuttomodenaweb - generato code lunghissime a tal punto da ritardare fino alle 5.40 l'arrivo ai Gate di una quindicina di tifosi dei canarini: costretti a rimanere a terra. “Grazie agli operatori della compagnia aerea siamo riusciti a trovare altri voli – ha detto il tifoso Sebastiano Arletti – anche se al momento abbiamo dovuto pagare un altro biglietto”. A quel punto il gruppo è stato velocemente diviso: due tifosi hanno preso il volo successivo da Bologna, altri tre una coincidenza per Trapani per poi spostarsi a Palermo. Tutti gli altri sono stati invece costretti ad acquistare un biglietto che è partito questo pomeriggio alle 16:00 da Verona diretto per Palermo. Insomma nonostante le avversità, i supporter del Modena saranno comunque questa sera al Barbera per assistere ad uno scontro importante in chiave playoff che potrebbe cambiare, in questo rush finale di stagione, le sorti di una delle due squadre. Non un match da dentro o fuori, ma una partita che potrà dare delle risposte importanti.

