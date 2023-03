Palermo-Modena: 1-1, Tutino segna il gol del pari

28' Altra giocata di Tutino: calcio d'angolo per il Palermo.

27' Tremolada calcia dal limite dell'area: deviazione provvidenziale di Nedelcearu. Torna a rendersi pericoloso il Modena dopo il pareggio firmato Tutino.

26' Ha pareggiato il Palermo! Gol di Tutino: destro dai 25 metri che non ha lasciato scampo a Gagno. Assist di Soleri. Cambia di nuovo il punteggio al Barbera. 1-1 il risultato.

24' Sinistro di Valente centrale: para senza difficoltà Gagno.

22' Il Palermo respira grazie alla giocata di Valente che salta due avversari e lancia sulla corsa di Soleri.

20' In difficoltà il Palermo: Strizzolo passa alle spalle di Aurelio e mette in mezzo. Mette una pezza Nedelcearu di testa.

16' Va vicinissimo allo 0-2 il Modena: Magnino calcia dal limite dell'area e il pallone che esce di centimetri alla destra di Pigliacelli.

15' Cross di Valente e destro di Verre potentissimo: deviazione di Pergreffi a salvare il Modena. Sale l'urlo del Barbera.

14' Spinge il Palermo alla ricerca del pareggio: calcio d'angolo per i siciliani

12' Grande occasione per il Palermo: assist di Gomes per Soleri che calcia dai 12 metri ma la sua conclusione termina fuori di pochissimo. Si era svolta tutta in verticale l'azione dei rosanero.

10' Colpo di testa di Soleri che chiede un tocco di mano di Pergreffi in area di rigore: lascia correre l'arbitro.

9' Tocco di mano di Soleri, calcio di punizione per il Modena.

8' Segna Tutino ma il fuorigioco era evidente. Aveva sbagliato il rinvio Gagno, con Verre che aveva subito servito l'attaccante napoletano, beccato in chiaro Offside.

7' Sotto il Palermo nei primi minuti, come era già successo a Cittadella. Prova a reagire la squadra di Corini, stizzito in tribuna.

4' Gol del Modena! Ha segnato la squadra di Tesser, gol di Strizzolo su assist di Gerli. A tu per tu con Pigliacelli l'attaccante degli emiliani l'ha messa dentro con un tocco sotto delizioso.

3' Cross di Valente insidioso, copre bene la retroguardia del Modena.

1' Primo possesso per il Modena, che è partito con una buona personalità Riconquista subito palla la squadra di Lanna (oggi in panchina al posto di Corini) con Verre.

Allo stadio Barbera inizia la partita

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Tutino.

A disposizione: Grotta, Massolo, Segre, Di Martino, Masciangelo, Broh, Vido, Damiani, Buttaro, Di Mitri, Lancini.

Allenatore: Corini.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

A disposizione: Seculin, Duca, Mosti, Giovannini, Mordini, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro.

Allenatore: Tesser.

