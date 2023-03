Pasquetta al Barbera per il Palermo: contro il Cosenza si giocherà alle 20,30

Niente vacanze di Pasqua per il Palermo, che il giorno successivo alla festività scenderà in campo per affrontare il Cosenza. Il calendario non dà tregua, giocatori e tifosi trascorreranno insieme il giorno di Pasquetta. La partita, come comunicato dalla Lega di serie B, si giocherà alle 20.30. In linea di massima una decisione che può tornare utile ai tifosi rosanero che potranno assistere alla partita senza dover necessariamente rinunciare alla tradizionale scampagnata mattutina.

Palermo-Cosenza sarà la quart’ultima gara stagionale dei rosanero sul proprio campo e si annuncia una gara importante per la classifica: si affronteranno due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Gli uomini di Corini avranno necessità di vincere per centrare la zona playoff. I calabresi, impelagati nelle zone basse della classifica, avranno esigenza di punti per alimentare le speranze di salvezza. Dopo il Cosenza, il Palermo andrà in trasferta a Venezia, poi altro scontro casalingo con il Benevento. Un trittico di partite contro avversarie di bassa classifica che potrebbero portare punti fondamentali per le ambizioni dei rosanero. A partire dal match contro il Cosenza, nel giorno di Pasquetta, ma in posticipo serale, col Palermo che potrà contare anche sull’apporto dei suoi sostenitori. Sazi sì per la giornata trascorsa ma presenti e appassionati come sempre.

