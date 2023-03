Palermo, Brunori verso il forfait con il Modena: attacco affidato a Tutino

Difficilmente Brunori recupererà in vista del match casalingo con il Modena, venerdì alle ore 20:30. Il risultato degli esami strumentali è atteso per oggi pomeriggio: l'infortunio non sembra essere grave, ma al 90% il numero 9 non sarà convocato per la sfida. Corini conta però di averlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali, quando i rosanero saranno impegnati nello scontro diretto contro il Parma.

In attacco, dunque, spazio ancora a Soleri (l'attaccante sta facendo molto bene nelle ultime settimane) affiancato da Tutino, che deve ancora trovare il primo gol con la nuova maglia. Sempre dopo la pausa Corini spera di recuperare Ivan Marconi, i cui esami strumentali hanno evidenziato una lesione al muscolo della coscia destra. Un infortunio che richiede alcune settimane di stop forzato. A Cittadella, a prendere il suo posto è stato Bettella, la cui prestazione è stata però insufficiente. Da suoi errori nascono infatti il primo e il terzo gol della squadra di Gorini (partita poi finita 3-3).

Al posto dell'ex Monza, l'allenatore bresciano potrebbe dare fiducia a Graves, che tornerebbe così al centro della difesa. A guidare la squadra sarà ancora una volta Lanna, il vice di Corini. Così come era successo nel turno infrasettimanale contro la Ternana. Il tecnico rosanero è stato infatti espulso contro il Cittadella per qualche parola di troppo rivolta alla panchina avversaria.

© Riproduzione riservata