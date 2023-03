Palermo, ancora un pari a Cittadella: 3 a 3 dopo mille emozioni

A Cittadella non ci si ferma un attimo, ma dal Tombolato il Palermo esce ancora una volta con un pareggio. Non pervenuti nella prima mezz’ora i ragazzi di Corini che, però, una volta svegliati non vogliono fermarsi più. Un pomeriggio primaverile in veneto da dove, però, non arrivano i tre punti. L’inizio - come tutti i primi trenta minuti - è da incubo per la squadra di Corini. I granata dai primi secondi spingono in avanti e dopo soli 3 minuti arriva il gol di Maistrello al volo col sinistro. Colpevole Gomes che aveva perso palla al limite dell’area.

Subito partenza in confusione per il Palermo che sembra quasi non averci capito nulla. 120 secondi dopo ancora Cittadella, vicinissimo alla rete del raddoppio, sempre con l’ex Renate: destro dal limite dell'area e parata di Pigliacelli. Il Cittadella mette in bambola il Palermo e al 20' arriva il calcio di rigore per i padroni di casa: fallo di Saric su Maistrello, veloce controllo al var e rigore confermato dal direttore di gara. Dal dischetto con freddezza Antonucci non sbaglia: 2 a 0, palla al centro, e notte fonda per Corini e i suoi ragazzi. Quando tutto sembra andare verso un naufragio completo alla mezz’ora arriva il calcio di rigore per il Palermo dopo un atterraggio su Verre. Dopo aver fatto proseguire, il direttore di gara si reca al var e conferma: è calcio di rigore. Segna Di Mariano, destro sotto l’incrocio e il Palermo con questa iniezione di fiducia ritorna timidamente in partita.

Si svegliano i ragazzi di Corini che pochi minuti dopo, grazie al lungo traversone di Di Mariano si rendono pericolosi con Brunori che aggancia e calcia. Esterno della rete basso che illude gli oltre 1300 rosanero presenti al Tombolato. Verso lo scadere della prima frazione di gara il Palermo aumenta il pressing e adesso, in bambola, sembrano i padroni di casa. Al 41' cartellino rosso per Corini e giallo per Gorini. Screzi tra i due allenatori, ma a pagarne è solo il tecnico rosanero. Al 47’ il bomber rosanero si sblocca: gol pazzesco di Brunori che in rovesciata spiazza Maniero. Esplode il Tombolato, che sembra essere più a tinte rosanero che granata. Termina dopo quattro minuti un primo tempo sicuramente tutt’altro che piatto.

Al rientro dagli spogliatoi c’è subito un'occasione nitida per il Cittadella: Vita a tu per tu con Pigliacelli calcia alto e si fa anche male dopo la conclusione. Procedono i minuti con le squadre che si studiano quando, al decimo, il Cittadella va di nuovo vicinissimo al gol: sinistro di Branca molto forte, si distende Pigliacelli alla sua sinistra e respinge. Pochi istanti e sono ancora brividi per il Palermo con una traversa di Maistrello con il pallonetto. Il giocatore comunque si era liberato con un fallo su Bettella. Trova gli spazi il Palermo sulla zona nevralgica del campo e al ventesimo Di Mariano, su assist magistrale di Soleri, a tu per tu con Maniero e la porta quasi vuota non può sbagliare. Vantaggio dei rosanero al Tombolato. Ma ci sono pochi minuti per esultare. Nel momento di maggiore difficoltà per la squadra di Gorini, al 73’ arriva su un anonimo cross dall’esterno la doppietta di Maistrello. Di testa, all'angolino. Poche responsabilità per Pigliacelli.

Prova dopo pochi minuti il Palermo a rialzarsi dalla batosta: all’83 cross dall’esterno di Aurelio e colpo di testa di Segre: palla alta sopra la traversa. Il risultato negli ultimi minuti sembra in fin dei conti essere il risultato giusto. Al 91’ arriva un calcio di rigore per il Cittadella per un presunto fallo di mano commesso da Bettella. C'è però subito un controllo al var: nessun penalty. Alle 15.58 non c’è più tempo: arriva il quinto pareggio consecutivo per il Palermo che non riesce, nonostante spiragli di qualità e coraggio a trovare i tre punti. La reazione dei ragazzi di Corini non basta ad espugnare il Tombolato e, come da tradizione, da Cittadella si esce con un punto. Adesso rosanero a - 2 dai playoff, che si chiudono attualmente con l’ottava posizione occupata dal Parma che questo pomeriggio si è fermata sullo 0 a 0 casalingo contro il Südtirol.

