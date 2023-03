Palermo, brutte notizie per Corini: lesione al muscolo per Marconi, da valutare le condizioni di Brunori

Brutte notizie per il Palermo. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Ivan Marconi ha evidenziato una lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Ad annunciarlo il club tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Problemi anche per Brunori, uscito ieri a Cittadella nell'intervallo. Il giocatore si è fatto male proprio dopo il gol del momentaneo pareggio da lui realizzato in acrobazia e ha stretto i denti fino alla fine del primo tempo. L'attaccante ha lavorato questa mattina con i fisioterapisti, insieme a Jeremie Broh, in attesa delle indagini strumentali. In dubbio, la sua presenza per il match contro il Modena, anche se Corini in sala stampa nel post gara aveva esternato fiducia per il suo rientro: "Ha accusato un risentimento al flessore, ma sembra che si sia fermato in tempo".

Le prossime 48 ore diranno di più sull'entità del suo infortunio. Intanto il Palermo ha ripreso ad allenarsi in vista del match contro il Modena in programma venerdì 17 marzo alle ore 20.30, allo stadio Renzo Barbera. I ragazzi di Corini hanno svolto un programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. "Il resto del gruppo - si legge nella nota del club - ha svolto un lavoro di attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un lavoro intermittente ed una partita a tema".

