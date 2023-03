Cittadella-Palermo, le probabili formazioni: Corini dovrà rinunciare a Marconi e Broh

Il Palermo dovrà rinunciare a Ivan Marconi e al centrocampista Broh. Ma il tecnico rosanero tuttavia in settimana ha pienamente recuperato Graves e Sala. Non dovrebbero esserci quindi tanti dubbi per Corini, rispetto alla formazione da mandare in campo domani a Cittadella di fronte a quasi 1.300 sostenitori rosanero che, ancora una volta, riempiranno il settore ospiti e in oltre 170 anche qualche altra zona adiacente. Per l’undici iniziale in linea di massima saranno valutazioni prettamente tecniche quelle che orienteranno Corini nella scelta dei titolari da mandare in campo contro la squadra di Gorini.

Più che probabile l’impiego di Bettella al posto di Marconi, così come il ritorno di Gomes con una maglia da titolare. Probabile inoltre l'impiego di Verre e Saric per completare il reparto di centrocampo. In avanti, vista l'ottima prestazione di Pisa, si dovrebbe riproporre la coppia Soleri-Brunori. Qualche dubbio potrebbe sussistere per i quinti di centrocampo, sia a destra che a sinistra dove tuttavia Di Mariano appare favorito su Valente ed Aurelio potrebbe scalzare la concorrenza del rientrante Sala o di Masciangelo. In casa Cittadella tutta la settimana si è lavorato per recuperare il palermitano Crociata autore di sei bellissimi gol nelle otto gare disputate con la maglia dei veneti da quando è arrivato a Cittadella nel mese di gennaio contribuendo notevolmente alla risalita in classifica della squadra di Gorini. Contro i rosanero tuttavia il tecnico del Cittadella non potrà disporre di Pavan e Salvi ammoniti nell'ultima trasferta contro la Spal e dunque squalificati perché in diffida. Al loro posto probabilmente l'utilizzo di Carriero al posto di Pavan e Perticone a destra sebbene Gorini sta riflettendo anche sull’opzione Vita.

Queste le probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Frare, Del Fabro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Crociata; Antonucci, Magrassi.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Di Mariano, Verre, Gomes, Saric, Aurelio; Soleri, Brunori.

