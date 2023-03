Cittadella-Palermo, ecco come seguire la partita in tv e in streaming

Non una sfida storica del campionato di Serie B ma, nonostante questo, in molti vedranno il match in programma alle ore 14.00 al Tombolato tra Cittadella e Palermo. Nonostante i quattro pareggi consecutivi abbiano fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, l’entusiasmo che caratterizza i tanti tifosi rosanero continua a dilagare. Saranno infatti più di 1100 i presenti domani nella piccola cittadina veneta. Corini è stato chiaro: l’obiettivo è quello di tornare alla vittoria, per poter cercare di concentrarsi al rush finale che non bisogna sottovalutare.

Per consolidare ulteriormente la categoria, sì, ma anche per provare a divertirsi. Insomma anche domani si prospetta una partita entusiasmante, tra le aquile vogliose di ritornare tra le squadre in vetta, e toscani i granata alla ricerca dell’ultimo treno possibile per la zona playoff, nonostante un bruttissimo inizio.

E anche per il match tra granata e rosanero, diverse le possibilità di visione della partita. Per Sky (e NowTv): tramite la piattaforma digitale sarà possibile guardare il match tra il Cittadella ed il Palermo alle 14:00. Sky offre la possibilità di vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma NowTv. Canale 255 con telecronaca di Federico Botti. DAZN offre l’opportunità di guardare i rosanero direttamente sul proprio smartphone o smart tv, accedendo tramite l’applicazione. Il telecronista in questione sarà Edoardo Testoni. Per Helbiz Live il microfono dell’incontro l’avrà Walter Calligaris. Ma come sempre ci sarà anche la consueta diretta testuale – minuto per minuto – disponibile su gds.it

