Palermo mai sconfitto sul campo del Cittadella: precedenti favorevoli ai rosanero

Non una grossa tradizione, quella del match tra Cittadella e Palermo, compagini che si affronteranno sabato alle 14 allo stadio Tombolato per la decima giornata di ritorno del campionato cadetto.

Nelle nove partite precedenti il Palermo è decisamente in vantaggio con quattro vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. L'unica vittoria del Cittadella è stata ottenuta in trasferta al Barbera: era il Palermo di Tedino ed era la stagione 2017-2018, campionato di serie B, quando la squadra di Venturato si impose per 3 a 0.

L'ultima sfida è ovviamente la gara di andata del 23 ottobre, finita 0-0, ma precedente a questa l'ultimo incrocio fra le due compagini si era registrato nell'anno del fallimento del club rosanero, nel maggio 2019 ed anche in quel caso la partita terminò in parità (2-2).

Al Tombolato di Cittadella le due squadre si sono incrociate già quattro volte con risultati favorevoli per il Palermo che ha infatti vinto in due occasioni e pareggiato nelle altre due. Quinta sfida dunque nel piccolo impianto Veneto che può contenere poco più di 7.000 spettatori di cui, almeno il 20%, siamo certi saranno di fede rosanero.

