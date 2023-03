Palermo, Corini ritrova Sala e Graves per la trasferta di Cittadella

Corini ritrova Sala e Graves per la trasferta di Cittadella in programma sabato 11 marzo alle ore 14. I due difensori erano usciti in occasione del match tra Südtirol e Palermo. Per entrambi, problemi muscolari e cure fisioterapiche. Fortunatamente escluse lesioni o infortuni gravi.

L'allenatore rosanero aveva già pronosticato il loro rientro nella conferenza stampa pre Pisa: "Li riavremo forse per la trasferta di Cittadella". Così, sarà, anche se probabilmente non saranno schierati dall'inizio. Tornerà a disposizione anche Gomes, che ha scontato il turno di squalifica dopo l'ammonizione rimediata nel match con la Ternana del ritrovato Lucarelli. Difficile, invece, il rientro di Marconi, uscito all'inizio del secondo tempo al posto di Bettella. Il numero 15 rosanero è alle prese con un affaticamento muscolare e difficilmente sarà convocato per l'impegno di sabato. Il difensore sta facendo terapia e svolgendo un lavoro differenziato. Al suo posto scalpitano Bettella e Graves con il primo leggermente favorito sul giovane danese.

Il Palermo, intanto, si è allenato oggi a biccadifalco per preparare la sfida al Cittadella. “Svolto di mattina in palestra un lavoro di attivazione e un circuit training, mentre nel pomeriggio in campo attivazione e cambi di direzione, un gioco di posizione, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema”.

