Il Palermo verso il Cittadella: allenamento differenziato per Marconi, si ferma Broh

In linea di massima, tranne gli ormai lungo degenti Stulac ed Elia, a Cittadella il Palermo dovrebbe avere l'intero organico a sua disposizione. La formazione dunque sarà figlia solo di scelte tecniche e non dovrà fare i conti con infortuni o squalifiche. Rientra Gomes, assente a Pisa per squalifica, e anche lui dovrà fare i conti con la buona prova offerta da Damiani e dal centrocampo rosanero all'Arena Garibaldi.

Questo forse il maggiore dubbio per Corini in vista della trasferta di Pisa dove, con buona probabilità, verrà confermata la stessa formazione scesa in campo contro gli uomini di D'Angelo. Prosegue la marcia di avvicinamento dei rosanero di Corini per la gara prevista sabato pomeriggio alle 14 allo stadio Tombolato di Cittadella, dove il Palermo incrocerà gli uomini di Gorini per la decima giornata di ritorno del campionato di serie B.

Oggi sessione pomeridiana di allenamento al Campo del Tenente Onorato di Bocca Di Falco. La squadra allenata da Eugenio Corini, come comunicato dal club di viale del Fante, ha effettuato un lavoro di attivazione e sprint, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e palle inattive a favore. Erano già tornati a lavorare con il gruppo gli infortunati della scorsa settimana e cioè Graves e Sala mentre oggi, in via precauzionale, Jeremy Broh ha completato la seduta un po' prima del resto della squadra. Così come ieri, anche oggi Ivan Marconi, uscito malconcio dalla trasferta di Pisa, ha svolto un lavoro differenziato programmato.

