Palermo al rush finale: quanti punti servono ai rosanero per raggiungere i playoff?

Ancora dieci partite da giocare. Dieci finali, in cui può succedere di tutto. Il sogno per il Palermo si chiama playoff. In questo momento la squadra di Corini si trova a 38 punti, al 9° posto, alle spalle del Cagliari a quota 39. L'ottava posizione è anche l'ultima disponibile per partecipare agli spareggi.

Con 10 partite ancora da disputare (di cui 5 in casa e 5 in trasferta), quanti punti ancora potrebbero essere necessari al Palermo per conquistare di diritto la partecipazione ai playoff? Abbiamo preso in esame gli ultimi 9 campionati di serie B, ovvero dalla stagione 2021-2022 a quella 2012-2013. Per accedere agli spareggi promozione dall'ottava posizione sono stati necessari tra i 50 e i 58 punti.

Il punteggio minimo è stato ottenuto dal Perugia nell'annata 2018-2019, mentre la "quota 58" è stata agguantata in due occasioni: dallo stesso Perugia nel 2018 e dal Novara nel 2016. Il Chievo raggiunse i 56 punti due anni fa e il Varese 55 dieci anni fa. In media, le ultime 9 stagioni dicono che chi vuole partecipare ai playoff deve ottenere 55 punti in 38 giornate. Con 10 match e 30 punti ancora a disposizione, l'obiettivo è alla portata dei rosanero che, dunque, dovrebbero ottenere altri 17 punti. Significa che a Brunori e compagni potrebbero bastare 5 vittorie e due pareggi, potendosi permettere il "lusso" di perdere 3 partite. Calcoli ipotetici, è chiaro, anche perché ogni campionato è diverso dagli altri. Potrebbero bastare persino 15 punti e chiudere a quota 53. Un punteggio comunque rischioso, visto che dal 2012 al 2022 solo il Perugia è riuscito a raggiungere i playoff con una quota punti inferiore ai 54 (furono 50, quelli degli umbri).

