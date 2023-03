Palermo, Brunori e il problema rigori: quattro i tiri sbagliati dal dischetto

Una stagione ottima ma attualmente macchiata da un dato che non può che considerarsi negativo: quattro rigori sbagliati. Il bomber del Palermo Matteo Brunori, durante la partita di ieri pomeriggio contro il Pisa, in seguito al fischio del direttore di gara per il calcio di rigore procurato da Di Mariano su fallo di Esteves, non ha esitato neppure un istante per recarsi al dischetto degli undici metri.

Poi, però, la conclusione parata da Nicolas dopo una conclusione altamente rivedibile: lenta e centrale. Quasi addosso all’estremo difensore pisano che non ha dovuto fare voli pindarici per respingere la sfera. Se da un lato Brunori ad oggi ha più che confermato le sue abilità nel poter essere protagonista e bomber di una grande squadra, il dato di quattro penalty errati è un dato che alcuni attaccanti registrano in un’intera carriera, lui alla nona di ritorno del campionato di Serie B attuale.

I precedenti errori dagli undici metri - per l’ex Juventus - si erano registrati in ordine: ad Ascoli (quando poi dopo pochi minuti lo stesso ha realizzato un gran gol che ha consentito al Palermo di vincerle per partita poi vinta dal Palermo 1 – 2) col Venezia al Barbera (quando i rosa uscirono sconfitti sotto i fischi per 0 – 1) e a Cosenza (quando allo scadere non realizzó il possibile pareggio del 3 a 3).

Ma non solo errori, su penalty, in questa stagione 2022/2023. Il capitano del Palermo ha segnato dischetto contro Reggina, Cagliari, Modena, Perugia e Reggiana; tutte gare poi vinte dal Palermo. Dunque, quando l’italobrasiliano non fallisce dagli undici metri, i rosanero fanno bottino pieno: viceversa, spesso, ne pagano le conseguenze. Corini starà sicuramente pensando ad un possibile sostituto anche se, proprio nella conferenza stampa post gara di ieri, ha detto che: ‘’In alcuni momenti le punte vanno aiutate. Matteo è il nostro capitano e continuerà ad essere il nostro punto di riferimento’’.

