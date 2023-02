Südtirol-Palermo, Bisoli: «Tante assenze, per noi una delle settimane peggiori»

Le assenze non sono poche, quelle a cui dovrà far fronte Pierpaolo Bisoli, allenatore del Sudtirol, nel match di domani pomeriggio contro il Palermo. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico ha fatto una panoramica della situazione attuale del club altoatesino: “Domani troviamo una squadra fortissima, con una società solida e costruita con grandi e importanti ambizioni. Noi e loro abbiamo delle cose in comune: entrambi siamo in un buon momento. Anche se per noi questa è una delle settimane più difficili. Ci mancano tanti giocatori importanti, per questo siamo stati in due, tre volte, in venti e ho dovuto integrare l’allenamento con i ragazzi della Primavera. Sicuramente però non dobbiamo piangerci addosso’’.

Bisoli ha anche analizzato tecnicamente i ragazzi di Corini: “Loro giocano molto in verticale, cercano di attaccare la profondità, sono simili per certi versi al nostro gioco. Gli stati d’emergenza succedono a tutte le squadre e bisogna andare avanti anche se mancano tre, quattro giocatori. Abbiamo una rosa e quindi bisogna trovare soluzioni per tenere la squadra in equilibrio. Troveremo i giocatori per scendere in campo. Cercherò di sbagliare il meno possibile, come ho sempre fatto. Il reparto offensivo è stato in difficoltà e quindi devo trovare delle soluzioni per arrivare ai 90 minuti”. Subentrato a fine agosto, Bisoli ha rivoluzionato la classifica del club bianco rosso, portandolo oggi al terzo posto a parimerito con il Bari. Gli obiettivi, però, restano gli stessi di inizio anno: ‘’Se noi facciamo qualche punto abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo. Dobbiamo arrivare il prima possibile ai 47 punti, poi si può iniziare a parlare di sogni e favole. Non vanno spenti i sogni del pubblico e dei ragazzi stessi. La squadra va elogiata – ha concluso Bisoli - per quello che sta facendo e ogni giorno non dimentico mai di ringraziarla per ciò che sta facendo”.

