Pronto Di Mariano, Graves al posto di Marconi: le probabili formazioni di Südtirol e Palermo

In casa Palermo è stata una settimana di osservazione rispetto alle condizioni dei due difensori centrali Nedelcearu e Marconi. Il primo ci sarà, il secondo invece resterà a Palermo.

Tanta la curiosità per la prima volta a Bolzano, ma anche tanta attenzione per una gara delicata e che può avere un valore importante per la classifica delle due squadre. Ma per i rosanero, come confermato da Corini in conferenza stampa, ci saranno tre defezioni importanti nella trasferta contro il Südtirol: Valente, alle prese con un affaticamento muscolare, e Verre, influenzato e Marconi reduce da una distorsione alla caviglia.

Ma il Palermo ha i ricambi per affrontare il big match di sabato (ore 14), una gara fra due compagini di alta classifica, impegnate nel mantenere o migliorare la propria posizione nella griglia spareggi promozione. Questo è il valore di Südtirol-Palermo, gara valida per la settima giornata di ritorno del campionato di serie B in programma nel piccolo stadio Druso della città altoatesina. Un impianto che per quasi un quarto sarà popolato da tifosi rosanero che hanno riempito il settore ospiti nel giro di poche ore ed anche la tribuna Canazza, messa a disposizione dal club altoatesino, vista la grande richiesta.

Ma il settore, ricorda una nota del club di Bolzano, non sarà esclusivamente appannaggio della tifoseria ospite ma anche dei fans locali. Palermitani e sud tirolesi condivideranno una zona della tribuna 4B. Palermo e Sudtirol sono divisi da 5 punti, con la squadra di Bisoli al terzo posto col Bari a sole tre lunghezze dal secondo posto occupato dal Genoa. Gara importante quindi anche per la squadra altoatesina che dovrà fare a meno dello squalificato Lunetta e che spera di recuperare in extremis Belardinelli. Niente da fare invece per Mazzocchi e Casiraghi, costretti allo stop almeno per 15 giorni.

Assente anche Marconi, in difesa Corini dovrebbe inserire Graves nella zona centrale della retroguardia visto anche il rientro di Mateju sulla corsia di destra. Al posto di Valente pronto Di Mariano, assente col Frosinone, vista la probabile conferma del tandem Tutino-Brunori.

Südtirol-Palermo, le probabili formazioni

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Vinetot, Celli; Fiordilino, Tait, Belardinelli, Rover; Cissé, Odogwu.

Palermo (4-3-3): Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Graves, Sala; Segre, Gomes, Saric; Tutino, Brunori, Di Mariano.

© Riproduzione riservata