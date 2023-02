Serie B, occhi puntati sulla classifica: ecco i risultati delle partite del sabato

Si sono concluse da pochi minuti sei partite della quarta giornata di ritorno del campionato di serie B che aveva preso il via ieri sera con l’anticipo del venerdì, con la sorpresa del successo del Modena sul lanciatissimo Cagliari di Claudio Ranieri. Una vittoria piena di polemiche che lascia l'amaro in bocca ai sardi che così vengono fermati dopo un interessante periodo condito da risultati importanti.

Una giornata che oggi è proseguita con altre sette partite, sei appena concluse e una che inizierà fra pochi minuti. Domani la conclusione del 4° turno con i due posticipi, Palermo - Reggina e soprattutto l'attesissimo scontro al vertice tra Parma e Genoa. Leggendo i commenti dei tifosi rosanero sui canali social, la quarta veniva definita tutto sommato favorevole per i colori rosanero visto che molte squadre della zona play off giocavano in trasferta. E’ il caso della Ternana che è andata a fare visita ad un Cosenza disperato ad alla ricerca di punti pesanti: è finita a reti bianche. Big match invece a Pisa fra la squadra toscana e la sorpresa Sudtirol, uno scontro che ha ribadito la forza e l’imprevedibilità della squadra di Bisoli che si è imposta per 1-0 in casa dei toscani.

Scintille anche a Ferrara dove lo scontento Daniele De Rossi ha perso (3-4) contro il Bari che veniva da due sconfitte consecutive. Gara tirata fino all’ultimo con i padroni di casa che erano riusciti ad avvicinarsi al pareggio nei minuti finali. Il Cittadella asfalta l’Ascoli in casa (3-0) mentre il Benevento di Cannavaro perde allo Stirpe lo scontro salvezza contro il Venezia. Crolla 4-0 a Perugia un Brescia sempre più in crisi che sta lentamente precipitando in zona retrocessione. Grosso balzo in avanti per la squadra di Castori che abbandona la zona degli spareggi playout dove al contrario precipita il Brescia. La lotta per non retrocedere si fa avvincente con 8 squadre in soli 4 punti e dove una vittoria può consentire di lasciare la zona calda come oggi il Cittadella. Preoccupante l’andazzo del Benevento che nelle ultime 5 giornate ha collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte

Nel pomeriggio di oggi (16.15) la capolista Frosinone non avrà un impegno facilissimo contro un Como in ripresa. Guardando in direzione play-off, spicca sicuramente il match fra il Parma ed il Genoa, prossima avversario dei rosanero. I ducali devono cercare di trovare continuità visti il loro campionato davvero a fasi alterne, con risultati che hanno fatto scivolare il Parma all'undicesimo posto. Dal canto suo il Genoa dopo un filotto di vittorie consecutive domenica ha impattato 0 a 0 in casa contro il Pisa e vuole riprendere la rincorsa al primo posto.

