Palermo-Reggina, ecco dove seguire la partita in tv, tablet o smartphone

Domani pomeriggio allo stadio Renzo Barbera alle ore 16,15 grande attesa per il match fra i rosanero di Corini e la Reggina di Pippo Inzaghi. La gente di Palermo sembra rispondere con grande entusiasmo a questo appuntamento e la prevendita procede a gonfie vele. Molto probabile che si superi il record stagionale registrato nella gara casalinga contro il Genoa quando furono più di 23 mila le presenze sugli spalti delle Barbera. Ma se la gente di Palermo, almeno in parte, avrà l'opportunità di recarsi in viale del Fante, saranno in tanti quelli che dovranno necessariamente vedere il match in televisione e la programmazione per la partita di domani pomeriggio è davvero ricca.

Le condizioni metereologiche sembrano incoraggianti (previsti sole e caldo) ed anche se il match è fissato per un tranquillo e festivo giorno di domenica, in molti vorranno restare a casa a guardare in tv la sfida fra il Palermo ed la Reggina.

Per tutti coloro che non sceglieranno il Barbera, l’offerta televisiva prevede che la gara sarà trasmessa da Sky, Dazn e Helkbiz Live. Sky Sport canale 252 (telecronaca di Dario Massara) oppure in streaming su Sky Go o sull’App NOW Tv, tablet, pc e cellulari. Dazn (telecronaca di Dario Mastroianni) trasmetterà la partita che potrà essere vista tramite App presente sulle Smart Tv o in streaming su tablet, pc e cellulari.

Su Helbiz Live, possibilità di vedere la gara sull’apposita App scaricabile per tablet, pc e cellulari. Per chi non avesse la possibilità o non avesse nessun abbonamento per guardare la partita in tv o in streaming al pc vi ricordiamo la diretta testuale su gds.it che seguirà minuto per minuto tutto l'evolversi della partita.

