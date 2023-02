La sfida contro la Reggina, Corini è carico: «Abbiamo riacceso la piazza»

«Siamo pronti. Siamo cresciuti, il tempo ci ha dato una mano. Il valore dei nostri calciatori è cresciuto e con questo miglioramento andiamo ad affrontare una squadra di altissimo livello". L'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, è carico in vista del match contro la Reggina in programma domani al Renzo Barbera. Sugli infortunati l'ex Brescia ha poi detto: «Massolo e Tutino hanno avuto uno stato febbrile, già ieri non avevano più febbre e hanno lavorato da casa. Raggiungeranno la squadra in ritiro questa sera. Gomes è rientrato in gruppo ma non è del tutto pronto, dalla prossima settimana rientrerà pienamente. Dobbiamo reggere la pressione e ci siamo preparati a farlo. Quando si deve volare si deve cominciare a farlo ma con dei principi saldi. L’avversario oggettivamente è di rilievo».

Corini ha poi parlato della crescita della sua squadra e del nuovo entusiasmo in città: «Quando mancano 16 partite alla fine del campionato sono tante. Quando dico che bisogna saper volare è perché bisogna aumentare per mantenere quel livello. Un altro step e abbiamo introdotto anche giocatori nuovi. Un lavoro che stiamo facendo tutti insieme, anche con il pubblico. So cosa vuol dire creare questo clima. Ce lo siamo meritati e dobbiamo continuare a meritarcelo. Penso che il calcio è bello perché accende gli animi, e vedere riattivare questa piazza è qualcosa di bellissimo».

Un filotto di partite complicate per il Palermo: «Le prossime squadre saranno step importanti e alla fine di questi percorso capiremo e si farà un ragionamento su come affrontare le altre dodici". E sugli ultimi acquisti ha poi concluso: "A sinistra cercavamo un alternativa a Marco e abbiamo preso uno di esperienza come Masciangelo e un calciatore che ha dato grandi segnali di crescita in Aurelio».

