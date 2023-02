Pomeriggio di allenamento intenso per i rosanero: Segre non forza e si ferma in anticipo

Il Palermo è tornato a lavorare in vista del match contro la Reggina in programma domenica alle 16:15 al Renzo Barbera. Seduta d’allenamento pomeridiana per i ragazzi di Corini che hanno svolto lavori di attivazione, di possesso palla con cambi di direzione, una partita a tema e un’esercitazione difensiva.

Come comunicato dal club rosanero “Jacopo Segre ha anticipato il termine dell'allenamento in via precauzionale”. Lavoro differenziato invece per Ivan Marconi, che non è comunque in dubbio per la partita contro la squadra di Inzaghi. All’allenamento di oggi non hanno preso parte invece Edoardo Lancini per un permesso societario e Samuele Massolo per un piccolo stato febbrile. Il resto del gruppo sta bene ed erano presenti anche gli ultimissi arrivati Masciangelo (dal Benevento) e Aurelio (dal Pontedera). Mentre si avvicina il rientro di Gomes, che potrebbe essere convocato già per la sfida contro il Genoa. Ne avrà fino ad Aprile invece Stulac.

Il Palermo è a caccia del nono risultato utile di fila e della terza vittoria consecutiva, contro la Reggina terza in campionato a quota 39 punti.

