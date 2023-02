La crescita del Palermo, il valore della rosa passa da 5 milioni a oltre 29 milioni di euro

Una parola chiave: "crescita". Il Palermo di Eugenio Corini è un bambino che sta diventando grande. Lo confermano gli 8 risultati utili consecutivi in Serie B (nessuno ha fatto meglio in questo periodo) e le 4 vittorie nelle ultime 8 giornate. Crescita sul campo, dove Brunori e compagni hanno agganciato l'ottava posizione, ma non solo. Dall'avvento di City Football group qualcosa, anzi più di qualcosa, è infatti cambiata. Il dato che balza all'occhio è il valore della rosa da inizio anno ad ora.

Dai 5 milioni complessivi ai 29,13 (dati Transfermarket). Frutto delle tante cessioni e dei nuovi acquisti che hanno contribuito ad aumentare l'appeal del club rosanero. Soprattutto quelli di Tutino e Verre rispettivamente da Parma e Samdoria. Le due operazioni che più fanno sognare i tifosi rosanero, visto che il primo aveva già vinto la Serie B con Castori alla Salernitana e il secondo proviene niente di meno che dalla Sampdoria. Dove, peraltro, ha collezionato 17 presenze in Serie A.

L'ultima proprio qualche giorno prima di approdare in rosanero, quando aveva giocato il secondo tempo del match tra Sampdoria e Udinese (0-1). Insomma una crescita del 34,5%, che testimonia come CFG stia lavorando mese dopo mese per costruire un grande Palermo. E se l'obiettivo è sempre stato solo una salvezza tranquilla, adesso non si può restare indifferenti ad un ottavo posto che vorrebbe dire partecipazione ai playoff, così come non si può non considerare che i rosanero si trovano a -4 dal quarto posto. Il Palermo è anche una delle squadre che ha speso il maggior numero di ingaggi dell'intera Serie B.

Nella speciale classifica sul valore della rosa, il club di viale del Fante si trova in sesta posizione. Davanti ci sono soltanto Pisa (30,78 mln), Venezia (33, 38 mln), Cagliari (35,75 mln), Parma (48,35) e Genoa (50,60 mln). Mese dopo mese, giorno dopo giorno, il Palermo conosce sempre di più se stesso. E ora gli spareggi promozione sono diventati un obiettivo concreto. Molto, passerà però dalle prossime 4 settimane in cui i rosanero affronteranno le prime 4 della classifica: Reggina, Genoa, Frosinone e Suditirol. Un mese di fuoco, ma Corini ora non può avere paura.

