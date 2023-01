Doppia seduta per il Palermo: Gomes già si allena, recuperato Buttaro

Il Palermo di Eugenio Corini torna a lavoro in vista del match di sabato, alle ore 14, contro l’Ascoli. Doppia seduta per i rosanero, che di mattina “hanno svolto un lavoro di attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio a Boccadifalco un’attivazione e rondos, esercitazioni tattiche e uno contro uno e due contro due oltre che una partita a tema”, si legge nel

comunicato del club. La buona notizia è che, piano piano, tutti stanno rientrando a disposizione.

Gomes, operato qualche giorno fa alla mano, è tornato già ieri ad allenarsi svolgendo esercizi personalizzati. Recuperato anche Buttaro, mentre Vido continua le terapie dopo l’infortunio muscolare. Dopo i 7 risultati utili consecutivi il Palermo non vuole fermarsi. Contro l’Ascoli, l’obiettivo sarà invertire il trend negativo in trasferta dove Brunori e compagni hanno ottenuto soltanto 10 punti e dove non vincono dal match contro il Benevento, al Ciro Vigorito, del 4 dicembre scorso.

