Ascoli molto attivo sul mercato per agguantare i playoff: il Palermo è avvisato

Terza giornata di campionato per il torneo di serie B che prenderà il via venerdì con il match fra Cagliari e Spal. Sabato poi la maggior parte delle partite, tra cui anche quella del Palermo in campo alle ore 14:00 contro l'Ascoli di mister Bucchi. Una squadra che finora non ha avuto certamente un rendimento brillante in casa ma che tuttavia non ha ancora abbandonato i sogni di poter agganciare un piazzamento play-off. Almeno così sembra dire il mercato che il vulcanico presidente Pulcinelli sta portando avanti. Il club marchigiano al momento è uno dei più attivi sul mercato e dopo aver ingaggiato il forte centrocampista Proia proveniente dal Vicenza (via Spal), è e di oggi la notizia dell’arrivo in casa bianconera del potente ed esperto attaccante Francesco Forte proveniente dal Benevento.

Il giocatore arriva ad Ascoli in prestito fino a giugno del 2023 ed oggi ha firmato il contratto che lo legherà al club marchigiano. L’accordo, recita il comunicato del club marchigiano, prevede l’obbligo di riscatto e nuova contrattualizzazione fino al 30 giugno 2026.

Dunque un Palermo che entro sabato aspetta novità dal mercato e che fino ad oggi appare ancora rimaneggiato sebbene possa forse contare sul parziale recupero di Buttaro. Corini ed i suoi si troveranno di fronte un Ascoli nuovo, un Ascoli con due pedine importanti per tentare la scalata nelle zone alte della classifica.

Al momento i marchigiani hanno 26 punti e cioè due in meno dei rosanero ma hanno costruito le loro fortune soprattutto fuori casa. Dopo un inizio brillante infatti la squadra di Bucchi, contestato da una parte della tifoseria, ha avuto un andamento piuttosto altalenante ed in casa non vince dal 24 ottobre 2022 quando piego il Cagliari per due a uno. Insomma, un doppio colpo per il presidente Pulcinelli che, proprio in occasione del match contro i rosanero, potrà contare su due giocatori importanti. Resta da vedere se in condizioni tali da scendere subito in campo fin da sabato prossimo.

