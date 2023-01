Serie B, la classifica sorride al Palermo ma occhio alle sfide di oggi: riflettori su almeno 3 partite

Palermo sogna. Almeno in attesa delle altre gare della seconda giornata di ritorno di serie B. Motivo di soddisfazione, oltre ad aver battuto il Bari, è aver agganciato il Cagliari in ottava posizione, in zona play-off a 28 punti. La vittoria contro il Bari arriva in un momento delicato della stagione, proprio quando il mercato è ancora aperto e può consentire di rinforzare ulteriormente l'organico rosanero.

Ma la classifica certamente sarà diversa dopo le partite in programma tra oggi e domani. Alle 14 si giocheranno sette gare mentre alle 16,15 si disputerà il match tra Cittadella e Cagliari. Domani (ore 16,15) lo scontro fra il Brescia e il Frosinone.

Il big match di oggi si giocherà a Reggio Calabria, al Granillo infatti la Reggina incrocia la Ternana in uno scontro da alta quota. Molte gare saranno degli autentici testa-coda come Benevento-Genoa, Como-Pisa, Parma-Perugia, Venezia-Sudtirol e appunto Brescia-Frosinone di domani pomeriggio. La posizione in classifica obbliga il Palermo a tenere un occhio su chi sta sopra, ma anche su chi sta sotto visto che il vantaggio sulle squadre che lottano per evitare i play out al termine di questa giornata potrebbe assottigliarsi.

In chiave rosanero attenzione alle partite che coinvolgono il Cagliari in trasferta a Padova, il Sudtirol che va in laguna o il Parma che riceve il Perugia di Castori. Una sorpresa potrebbe arrivare dalla trasferta del Pisa a Como.

