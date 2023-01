Palermo-Bari 0-0, la diretta. Ospiti insidiosi, Ceter anticipa Marconi e Pigliacelli

45' Sala crossa in mezzo, Brunori non ci arriva. A rimorchio arriva Saric che ci prova col destro ma il suo tiro viene ribattutto.

43' Che occasione per il Bari: Ceter in spaccata anticipa Marconi e Pigliacelli. Rischiano la frittata i due giocatori rosanero.

41' Brunori semina il panico in area avversaria e calcia di sinistro, alto di poco: occasione per il Palermo che vuole chiudere in attacco questo primo tempo.

40' Cheddira dentro l'area calcia in mezzo, ci mette una pezza Nedelcearu.

39' Saric parte palla al piede e poi perde palla, poi calcio di punizione per il Bari: fallo di Valente.

38' Valente crossa in mezzo, bravissimo Vicari ad intercettare. Ancora corner per i rosanero.

37' Ancora grande occasione per i rosanero: Brunori col sinistro dentro l'area. Para Caprile e sarà ancora angolo.

36' Calcia Saric da posizione defilata sugli sviluppi del corner: deviazione con un braccio, ma è attaccato al corpo e l'arbitro lascia correre.

35' Cross di Sala e Vicari intercetta: calcio d'angolo per il Palermo, che aveva mosso bene il pallone in verticale.

34' Tornano a studiarsi le due squadre dopo una fase leggermente favorevole al Palermo.

31' Rischia Caprile su pressing di Valente, se la cava il numero 18 dei pugliesi.

30' Cross di Valente e Sala spizza di testa: pallone deviato, sarà ancora calcio d'angolo.

29' Valente crossa in mezzo ma fa suo il pallone Caprile, sta crescendo il Palermo in questa fase.

28' Ancora impreciso Pigliacelli sul rinvio, rimessa laterale per il Bari.

25' Spinge il Palermo, che si guadagna un buon calcio d'angolo.

24' Calcio di punizione per il Palermo da buona posizione. Se lo è guadagnato Di Mariano. Ammonito Maita.

23' Il Bari sfiora il gol: Cheddira serve Folorunsho che prova un tiro-cross che viene accompagnato dal vento all'incrocio dei pali. Pigliacelli si salva. Mazzotta aveva reclamato invano il pallone.

22' Di Mariano scalciato da dietro: l'arbitro fa giocare tra le proteste di tutta la panchina rosanero.

21' Imposta male il Palermo, non agevolato dal vento in questo primo tempo.

18' Rischia Mateju col retropassaggio: è bravo Pigliacelli ad arrivare prima di Cheddira.

15' Brunori si guadagna calcio di punizione da metà campo, come due minuti prima: un calcio piazzato che ha originato l'occasione precedente.

14' Buona occasione per il Palermo: Valente crossa per Brunori, che la butta di nuovo in mezzo, ma nessuno anticipa Caprile. Sempre 0-0 al Barbera.

12' Subisce fallo Nedelcearu che era comunque riuscito a servire Di Mariano: rumoreggia il pubblico che voleva l'applicazione della norma del vantaggio.

11' Destro di Damiani a rimorchio, pallone che termina alto. Vivo il Palermo dopo un inizio bloccato.

10' Sinistro di Sala dentro l'area di rigore: sarà calcio d'angolo.

9' Aggressivo Di Mariano sui portatori di palla: apprezzano i tifosi. Solo un'occasione da gol al Barbera, partita bloccata per ora.

8' Calcio d'angolo per il Palermo, spinto dal pubblico (non molto numeroso questa sera).

7' Impreciso il Palermo che aveva provato timidamente a risalire il campo. Ancora possesso per i pugliesi.

6' Rimessa laterale per il Bari, che resta in zona d'attacco.

5' Timido il Palermo in questa fase. Il Bari sta prendendo campo e ha recuperato già diversi palloni.

4' Grande occasione per il Bari: cross di Mazzotta e Ceter a tu per tu con Pigliacelli si fa ipnotizzare.

3' Contatto tra Nedelcearu e Ceter, l'arbitro fa continuare a giocare.

2' Si sistema con un 4-4-2 il Palermo, con Valente a fare il 4° da centrocampo. Per ora si studiano le due squadre.

1' Primo possesso palla per il Bari, che si guadagna un calcio di punizione.

Partita iniziata

Palermo-Bari al Renzo Barbera, ventunesima giornata del campionato di Serie B. Come anticipato dal Giornale di Sicilia in questi giorni, il tecnico Corini ha scelto di dare continuità a diversi interpreti, in linea dunque con gli schieramenti delle scorse settimane. Si parte dalla conferma di Mateju e Sala sulle fasce con Nedelcearu e Marconi centrali di difesa. A centrocampo Segre e Saric partono titolari, insieme a Damiani. Davanti, ‘’squadra che vince non si cambia’’: Valente e Di Mariano insieme al bomber Brunori.

Queste le formazioni ufficiali:

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 3 Sala; 8 Segre, 21 Damiani, 28 Saric; 30 Valente, 9 Brunori (cap.) 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

BARI (4-3-1-2): 18 Caprile; 93 Dorval, 6 Di Cesare (cap.), 23 Vicari, 27 Mazzotta; 4 Maita, 17 Maiello, 80 Benedetti; 90 Folorunsho; 30 Ceter, 11 Cheddira.

A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallami.

Allenatore: Mignani.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Moro (Schio) – Ceccon (Lovere).

Quarto Ufficiale: Paride Tremolada (Monza).

VAR: Aureliano (Bologna).

AVAR: Perenzoni (Rovereto).

© Riproduzione riservata