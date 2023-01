Serie B, oltre a Perugia-Palermo altre 4 partite sabato alle 14: c'è il big match Bari-Parma

Finite le vacanze natalizie si torna a lavorare seguendo la tabella di marcia della settimana tipo. Oggi, al Tenente Onorato di Boccadifalco, ripresa degli allenamenti per il Palermo, reduce dal mini ritiro presso il centro sportivo del Coni di Roma.

C’è da preparare la gara in trasferta di sabato pomeriggio alle ore 14 allo stadio Renato Curi di Perugia che aprirà il girone di ritorno. Sabato infatti comincerà la prima giornata del torneo cadetto, dopo una prima parte molto equilibrata e piena di tante sorprese. Il Palermo ci arriva con un +4 sulla zona playout e un meno 2 da quella playoff, ma sarà tutta un’altra storia, come spesso accade nel girone di ritorno.

Tante partite in programma alle ore 14 del sabato tra cui spicca il big match fra Bari e Parma, quest’ultima forse una delle maggiori delusioni di questa prima parte della stagione. Poi, nelle altre gare delle ore 14 diversi testa coda come Reggina-Spal o Pisa-Cittadella mentre c'è curiosità per il debutto casalingo di Ranieri con il suo Cagliari in casa contro il Como. La giornata di sabato proseguirà con il Frosinone capolista che affronterà il Modena tra le mura amiche.

Tre partite domenica 15 gennaio: i match più interessanti sono Sudtirol-Brescia e Ternana-Ascoli, quattro squadre che navigano in zona playoff. Cosenza-Benevento invece è sfida salvezza. Infine lunedì 16 alle 18:45 di scena il rigenerato Genoa di Gilardino che riceve in casa il Venezia, una delle delusioni più grosse di questa prima parte del torneo anche perché neoretrocessa.

