Blitz del Cagliari per il brasiliano Azzi: chiusura vicina, Palermo beffato

Un blitz nella notte da parte del presidente Giulini ha convinto il terzino Paulo Azzi a firmare per il Cagliari. Il giocatore aveva già detto sì al Palermo e per oggi era atteso in città per la firma del contratto. Mancavano da limare solo gli ultimi dettagli burocratici.

E invece, il 28enne brasiliano del Modena andrà a Cagliari e rinforzerà la fascia sinistra di Ranieri. I dirigenti dei rossoblú, spinti dal loro presidente, hanno offerto un contratto più ricco rispetto ai rosanero. Ciò che poi ha permesso di spostare l’ago della bilancia a favore dei sardi.

Azzi, salvo ulteriori cambi di rotta, sarà un nuovo giocatore del Cagliari. Anche perché Rinaudo non sembra intenzionato ad offrire di più al giocatore.

