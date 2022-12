Palermo, una settimana di pausa e poi il ritiro: date, dove si svolgerà e gli allenamenti

Il rompete le righe è arrivato al termine della gara di Brescia dove il Palermo ha conquistato un buon pareggio che dà continuità di risultati alle ultime uscite dei rosanero.

Un Palermo che dunque va in vacanza col sorriso sulle labbra e che si ritroverà il 3 gennaio forte dei suoi 24 punti in classifica che valgono il 13° posto, a due di distanza dalla zona playoff e a quattro da quella playout. Alla ripresa del campionato, fissata per il 14 gennaio, trasferta a Perugia per la gara in programma alle ore 14,00.

Da lunedì 26 dicembre, una settimana di vacanza per i rosanero che si sono dati appuntamento a Roma per il giorno 3 gennaio quando è previsto un mini ritiro nella capitale. Il programma prevede infatti che durante la sosta Corini ed i suoi giocatori si ritrovino nella mattinata di martedì 3 gennaio presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti” di Roma per iniziare, nel pomeriggio, le sedute di allenamento. La squadra resterà in ritiro fino alla mattina di sabato 7 gennaio per poi fare rientro a Palermo e proseguire in sede la preparazione in vista del match del Curi di Perugia.

Il Palermo si allenerà presso il Centro Sportivo del Coni “Giulio Onesti”, che si trova in centro città a Roma (Nord) in zona Acqua Acetosa, ai Parioli, a ridosso di Villa Ada. Fu costruito nel 1954 in occasione delle Olimpiadi su volere del presidente del Coni Giulio Onesti a cui venne successivamente intitolato. E’ un centro sportivo polifunzionale che raccoglie impianti all’aperto ma anche indoor e consente la fruizione a diverse squadre di diversi sport del panorama nazionale. Al suo interno vi è anche l’Istituto di Medicina dello Sport, l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e il laboratorio Antidoping.

Foresteria, area ristorazione e sale congressi fanno parte integrante della struttura che dal punto di vista sportivo può contare su 5 campi da calcio regolamentari e uno di dimensioni ridotte. 3 campi da rugby, 1 per hockey su prato, uno per il baseball, una struttura polivalente per basket, pallavolo, pallamano e badminton, 2 palestre per la ginnastica, 3 per la scherma, 1 piscina olimpica e 1 da 25 metri ed inoltre una piscina per i tuffi. 7 sale convegni e 5 foresterie una sala mensa con 132 posti ed una sala riservata con altri 100 posti a sedere.

