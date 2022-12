Palermo: Crivello e Soleri tra i candidati a partire, Floriano potrebbe restare

Fra pochi giorni sarà di nuovo mercato. La sessione inizierà il 2 gennaio per concludersi il 31 gennaio, ovvero dopo che il campionato sarà ricominciato con le partite del primo turno del girone di ritorno previste per il 14.

E sarà un mercato a cui il Palermo si rivolgerà per inserire due-tre elementi di qualità così come chiesti da Corini e per alleggerire la rosa, visto che il tecnico rosanero ritiene eccessivi 26 giocatori di movimento.

Sarà necessario creare un paio di slot nella lista over 23 mentre i giovani potranno essere presi liberamente. E a proposito di giovani in tanti potrebbero andare a giocare altrove visto che non trovano spazio a Palermo: Accardi è davvero vicino per andare al Piacenza almeno fino a giugno, anche Lancini sembra destinato a lasciare la squadra.

Tra i papabili ad essere esclusi dalla lista over sono due o tre giocatori come Crivello, Soleri e Floriano.

Su Floriano tuttavia si dovrebbe fare una riflessione diversa perché il giocatore è stato più volte lodato da Corini che nutre grande stima verso l'attaccante esterno rosanero. L'impegno, la dedizione in allenamento di Floriano così come il contributo importante che riesce a dare anche quando entra in campo per pochi minuti sono tutti elementi che potrebbero convincere tecnico e società a trattenerlo. Floriano insomma anche impiegato per 25-30 minuti dimostra di poter ancora essere un giocatore importante per questa squadra anche perché le sue qualità sono indiscutibili e forse le migliori dell'intera rosa. Ma l’età purtroppo non gioca a suo favore.

