Palermo quasi al completo per il Cagliari: Corini dovrebbe riconfermare il 3-5-2

Corini può sorridere. In vista del match che il Palermo disputerà contro il Cagliari, l'allenatore bresciano potrà contare su quasi tutti i suoi uomini.

Solo Bettella ha svolto "un allenamento differenziato programmato", fa sapere il Palermo attraverso un comunicato. Il resto del gruppo sta bene e ha concluso senza intoppi la seduta pomeridiana d'allenamento al Tenente Onorato di Boccadifalco. Miglior scenario, l'allenatore del Palermo non poteva chiedere.

La squadra è in buone condizioni ed è pronta a dare tutto in un match complicato, contro una squadra che aveva diverse pretese in questa Serie B ma che è comunque in ripresa. Nell'ultimo turno, infatti, la squadra di Liverani (ex della sfida) ha vinto per 3-2 sul Perugia in rimonta. Il Palermo, invece, viene dal pareggio esterno contro la Spal. Corini dovrebbe continuare ancora con il 3-5-2 utilizzato a Ferrara, con Stulac nel ruolo di regista. Dovrebbe schierare il suo solito 4-3-1-2, invece, Liverani.

