Spal, Cagliari, Brescia: dicembre con tre scontri da non sbagliare per il Palermo di Corini

Già da agosto, si diceva che dicembre sarebbe stato il mese adatto per tirare concretamente le prime somme. Su dati certi. Neanche il tempo di analizzare e riflettere sulla gara casalinga pareggiata con il Como che già il Palermo deve concentrarsi sul prossimo impegno che vedrà la squadra rosanero in trasferta domenica pomeriggio alle 15 sul campo della Spal.

La squadra del presidente Tacopina, allenata da qualche settimana da Daniele De Rossi, tecnico valutato anche per la sostituzione di Baldini, attualmente si trova al quartultimo posto con 16 punti e soprattutto sta vivendo un periodo di grossa crisi. Non vince Infatti da sei partite ed è uscito sconfitta nelle ultime gare interne con Modena e Benevento. Ha tre punti meno dei rosanero e dunque si può abbondantemente ritenere una sfida salvezza.

La mancata vittoria di ieri infatti non consente al Palermo di staccare la zona retrocessione di molte lunghezze e dunque la trasferta ha proprio tutte le caratteristiche di gara delicata. Sarà il terzultimo match del girone di andata, dopo la gara di Ferrara i rosanero infatti torneranno in campo al Barbera domenica 18 dicembre alle 18 contro il Cagliari e chiuderanno il girone di andata nel cosiddetto 'boxing day' in programma il giorno di Santo Stefano alle 12.30 a Brescia. Tre gare complicate per la squadra di Corini che dovrà cercare di ottenere più punti possibili (almeno 4-5) e arrivare al giro di boa con una media salvezza che possa consentirgli di affrontare il girone di ritorno con un pizzico di serenità in più.

© Riproduzione riservata