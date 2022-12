Palermo, tra tanti dubbi una certezza sulle fasce: la crescita di Marco Sala

Se centralmente non ci sono sbocchi, meglio allargare il gioco sugli esterni. Per il Palermo questa è diventata una regola, visto che la maggior parte dei pericoli arrivano dalla fasce. E in particolare da un binario, quello di sinistra, che sembra aver trovato finalmente un suo padrone. Per maggiori informazioni chiedere a Marco Sala, che nel match contro il Como è stato per distacco il migliore in campo del Palermo. Almeno 15 cross arrivati dal fondo, tante sgroppate sull'out di sinistra e tantissimi chilometri percorsi. Non c'è dubbio adesso che l'ex Crotone si sia ripreso e stia trovando quella continuità che gli serviva.

Anche Corini nel post gara lo ha elogiato: "Finalmente sta bene e si vede, sta trovando grande continuità e per noi è un giocatore davvero importante". Si fa dare il pallone e si sovrappone: un funambolo che non conosce la parola stanchezza. Dai piedi di Sala sono nate quasi tutte le palle gol del Palermo nel match casalingo contro i lombardi.

Suo è stato il cross per il colpo di testa di Segre, suo quello che ha portato poi al tiro piazzato di Vido. Sempre dalla sua zona di competenza, è nato poi il traversone di Di Mariano per la testa di Vido che ha colpito il palo alla destra di Vigorito. Ma il terzultimo passaggio prima della conclusione, era stato ancora una volta del 23enne nato a Rho (Milano). Quest'anno per lui solo 9 presenze di cui 5 da titolare e 4 da subentrato. Tanti problemi fisici lo hanno tenuto fuori dallo schieramento iniziale, ma adesso il terzino sinistro è pronto a prendersi la fascia sinistra.

Tutta la trafila nelle giovanili dell'Inter al fianco di giocatori come Zaniolo e Pinamonti, fino alle notti europee della Youth League (6 presenze). Poi l'esperienza in Serie C con la maglia dell'Arezzo nella stagione 2018-2019, fino alla Serie B con l'Entella. La serie cadetta la sua dimensione, il suo posto nel mondo: in cadetteria 102 presenze e 12 assist in carriera. Ora Sala vuole sognare con il Palermo e mettera la sua firma sulla fascia sinistra. Corini ha trovato il suo terzino affidabile.

