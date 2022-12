Spal-Palermo, a centrocampo potrebbero rientrare titolari Stulac e Saric

Spal-Palermo, in programma domani pomeriggio alle 15 allo stadio Mazza di Ferrara è un vero scontro salvezza, l'ennesimo per la formazione rosanero che chiude un tour de force di tre partite che ha impegnato le squadre del campionato di Serie B. Una partita a cui il Palermo arriva senza aver recuperato nessun giocatore che non era stato convocato per la gara di giovedì con il Como.

Neanche il tempo di riprendersi dalle fatiche contro i lariani che la squadra è volata in direzione Ferrara dove Corini non ha potuto portare con sé i vari Lancini, Crivello Buttaro, Doda ed ovviamente Elia. Il tecnico rosanero alcuni giorni fa aveva detto che se turn over doveva essere, lo avrebbe pensato per la partita contro la Spal. Dunque possibili cambi in formazione sebbene non moltissimi. Reparto per reparto, in difesa probabile il rientro di Marconi: è difficile invece l’esclusione di Nedelcearu sebbene il giocatore non abbia saltato un solo minuto in tutto il campionato.

Molto probabile l’impiego di Valente che è stato risparmiato contro il Como nell’undici titolare: qualche novità possibile anche a centrocampo dove Stulac e Saric potrebbero riprendersi la maglia da titolare. Gomes infatti è apparso un po' affaticato, dopo le tante gare giocate da titolare.

In casa Spal, De Rossi vuole rompere l’incantesimo e provare atornare alla vittoria dopo 6 gare senza successi. Il punto di Perugia da fiducia dopo 3 sconfitte consecutive.

Queste le probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Alfonso, Peda, Varnier, Meccariello, , Proia, Esposito, Tunjov, Tripaldelli Zanellato Mancini, Finotto

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Stulac, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano.

